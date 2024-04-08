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В Україні прогнозують до 25 тепла

Ірина БалачукПонеділок, 8 квітня 2024, 12:18
В Україні прогнозують до 25 тепла
Фото pixabay.com

У найближчі дні в Україні очікується суха тепла погода, вдень прогнозують до 25° тепла.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: 9 квітня на всій території України буде сухо, температура вночі 6-11° тепла, вдень +20+25°; у Карпатах вночі 1-6° тепла, вдень +12+17°. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

У Києві у вівторок також без опадів, вночі близько 10° тепла, вдень +22+24°, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

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За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві 9 квітня найвища температура вдень була +23,8° у 1972 р., найнижча вночі -5,1° у 1896 р.

10 квітня в Україні також буде без опадів, вночі +7+12°, удень +21+26°, вітер південний із переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

У столиці в середу − без опадів, вночі +9+11°, удень 23-25° тепла, вітер південний із переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

Теми: погода
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