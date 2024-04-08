Росіяни з артилерії обстріляли Нікополь: поранено двох людей

8 квітня армія РФ атакували місто Нікополь Дніпропетровської області, у результаті чого постраждали 21-річна дівчина та 49-річний чоловік.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram

Фото: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Пряма мова: "У Нікополі двоє поранених – 21-річна дівчина та 49-річний чоловік. Вони у лікарні у стані середньої тяжкості. Люди постраждали під час ранкового артобстрілу міста".

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Фото: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Деталі: За словами очільника Дніпропетровської ОВА, також окупанти знищили двоповерховий житловий будинок. Є й пошкоджені приватні оселі, господарські споруди, авто. Побитий інфраструктурний об’єкт, зачепило газогін і лінії електропередач, додає Лисак.





