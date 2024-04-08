Україною ширилася тривога через загрозу балістики: в Одесі та у Запоріжжі чули вибухи
Понеділок, 8 квітня 2024, 12:58
Влада України оголошувал повітряну тривогу у 12 областях через загрозу балістики. Небезпека тривала 48 хвилин.
Джерело: карта тривог, Повітряні сили ЗСУ, Суспільне в Telegram
Дослівно ПС: "Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з південного сходу!".
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Тривогу оголосили у східних, південних та центральних областях.
Суспільне повідомляє, що в Одесі та у Запоріжжі чули звуки вибухів.
Оновлено: О 12:47 тривоги почали скасовувати. Наразі загроза зберігається для Харківської, Дніпропетровської і Запорізької областей.
ВІДЕО ДНЯ
О 12:52 Суспільне повідомило, що у Запоріжжі пролунав повторний вибух.
О 13:09 Повітряні сили повідомили про відбій загрози у всіх областях.