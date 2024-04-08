Купували продукти для військових за завищеними цінами: ДБР викрило посадовців тилового забезпечення

ДБР разом з СБУ повідомили про підозру двом керівникам продовольчої служби відділу тилового забезпечення прикордонного загону на Херсонщині, котрі закуповували крупи та хліб для військових за завищеними цінами.

Джерело: Державне бюро розслідувань

Дослівно: "Встановлено, що один із них - начальник продовольчої служби частини уклав договір на закупівлю круп для військової частини на понад 360 тисяч гривень. Угода була схвалена за завищеною ціною та без відповідних документів, що підтверджують якість товару.

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Його попередник на цій посаді уклав договір із закупівлі хліба для військової частини на 1,3 млн грн. Попри проведений моніторинг, він надав перевагу підприємцю, який запропонував завищену ціну".

Фото: ДБР

Деталі: За даними слідства, вартість кілограма хліба, яку за договором поставляв приватний підприємець, перевищувала середню ринкову на 8 грн. Через це військова частина зазнала збитків у понад 402 тисячі гривень.

Повідомляється, що один зі зловмисників отримав підозру у внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, другий – у зловживанні службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для іншої фізичної особи. Їм загрожує до 3 років за ґратами.

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Наразі слідство триває, правоохоронці встановлюють детальні обставини, за яких було допущено закупівлі продуктів для військових за завищеними цінами.