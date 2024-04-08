Канцлер Шольц приєднався до TikTok, але пообіцяв не танцювати

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц приєднався до платформи TikTok, хоча в 2023 році його уряд висловив занепокоєння щодо безпеки китайського додатка та наказав працівникам міністерств видалити його з робочих пристроїв.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Politico

Деталі: "Я не буду танцювати. Обіцяю. #TikTok", – написав канцлер у Twitter (X), анонсуючи цю новину.

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Цей крок пов'язаний з його політичною кампанією напередодні європейських виборів 9 червня та ключових регіональних виборів у східних німецьких землях Бранденбург, Тюрингія та Саксонія у вересні.

Акаунтом Шольца у TikTok та в соцмережах опікується пресслужба уряду, який у пресрелізі заявив, що "розширює спектр інформації для громадян, які все частіше використовують TikTok, щоб дізнаватися про політику та обговорювати її".

"На додаток до інформації про роботу федерального канцлера та інформації про урядову політику, там буде місце для коментарів, запитань та пропозицій", – зазначили в пресслужбі.

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Що передувало: Шольц заявив, що хоче, аби федеральний уряд відкрив акаунт у TikTok для протидії значної присутності ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" в соцмережах.

Німецькі спецслужби раніше застерігали від користування додатком через побоювання, що він може ділитися даними з урядом Китаю або використовуватися для впливу на користувачів. Минулого року низка країн, зокрема європейських, заборонили його використання на робочих телефонах держслужбовців.

Раніше повідомляли, що президент США Джо Байден використовуватиме TikTok для своєї виборчої кампанії попри те, що він сам висловлював занепокоєння щодо національної безпеки цієї платформи та заборонив її використання на федеральних пристроях. Також нещодавно до платформи приєднався президент Франції Емманюель Макрон.