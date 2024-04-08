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Кіпер пояснив звуки вибухів на Одещині: ППО знищила два дрони-розвідники ворога

Валентина РоманенкоПонеділок, 8 квітня 2024, 16:50
Кіпер пояснив звуки вибухів на Одещині: ППО знищила два дрони-розвідники ворога
БПЛА «ОРЛАН-10» ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО: SAVUNMASANAYIST.COM

У понеділок 8 квітня протиповітряна оборона збила два російські розвідувальні безпілотники в Одеській області.

Джерело: очільник Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram, Повітряне командування "Південь" у Facebook

Пряма мова Кіпера: "Щодо вибухів, які ви могли чути упродовж сьогоднішнього дня - це воїни зенітної ракетної Одеської бригади знищили 2 російські розвідувальні БпЛА "Орлан-10".

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Слава нашим силам ППО!".

Деталі: Інформацію підтверджують і в Повітряних силах.

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Теми: Одеська областьвійнабезпілотники
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