Кіпер пояснив звуки вибухів на Одещині: ППО знищила два дрони-розвідники ворога
Понеділок, 8 квітня 2024, 16:50
У понеділок 8 квітня протиповітряна оборона збила два російські розвідувальні безпілотники в Одеській області.
Джерело: очільник Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram, Повітряне командування "Південь" у Facebook
Пряма мова Кіпера: "Щодо вибухів, які ви могли чути упродовж сьогоднішнього дня - це воїни зенітної ракетної Одеської бригади знищили 2 російські розвідувальні БпЛА "Орлан-10".
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Слава нашим силам ППО!".
Деталі: Інформацію підтверджують і в Повітряних силах.
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