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Росіяни атакували Донеччину, вбили жінку та поранили трьох людей

Анастасія ПроцПонеділок, 8 квітня 2024, 17:05
Росіяни атакували Донеччину, вбили жінку та поранили трьох людей
фото: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін

Російські окупанти 8 квітня обстріляли Донеччину, внаслідок ворожого вогню загинула місцева, ще троє людей поранені.

Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram

Пряма мова: "Щонайменше 1 людина загинула і 3 поранені внаслідок сьогоднішніх обстрілів Донеччини. Часів Яр зазнав артилерійського обстрілу — загинула 77-річна жінка, пошкоджено 6 приватних будинків".

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Деталі: Повідомляється, що окупанти також гатили по місту Селидове. Там ворог поцілив у 9-поверхівку. Наразі відомо про трьох поранених.



Теми: Донецька областьобстрілжертви
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