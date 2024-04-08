Bloomberg: Саміт миру у Швейцарії планують провести в середині червня

Саміт миру високого рівня, який Швейцарія погодилась провести для України, може відбутися у середині червня.

Джерело: "Європейська правда", Bloomberg з посиланням на джерела

Деталі: За словами співрозмовників агентства, саміт може відбутися 16-17 червня, хоча наразі неясно, скільки лідерів будуть присутні. Очікують, що на захід запросять від 80 до 100 країн, переважно з так званого Глобального Півдня.

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Ключовим питанням є те, чи братиме участь Китай, додали співрозмовники агентства. Союзники України вважають присутність Китаю важливою для успіху зустрічі з огляду на вплив, який, за їхніми словами, Пекін має на Москву.

Речник Міністерства закордонних справ Швейцарії повідомив, що дата і місце проведення конференції ще не визначені.

"На додаток до перспектив України, Росії та Європи, важливо також прислухатися до Глобального Півдня, який відіграватиме ключову роль у можливому включенні Росії в цей процес", – сказав речник МЗС в інтерв'ю агентству Bloomberg у понеділок.

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"Саме тому ми перебуваємо в тісному контакті з Китаєм, Індією, Бразилією, ПАР та Саудівською Аравією", – додав речник.

Наразі Пекін взяв участь лише в одній зустрічі між радниками з національної безпеки, метою якої було закласти основу для саміту.

Кілька країн наполягали на тому, щоб Росія взяла участь у зустрічі у Швейцарії, але Київ хоче широкої згоди щодо ключових принципів, які ляжуть в основу будь-якого майбутнього врегулювання, перш ніж вступати в контакти з Москвою.

Напередодні президент Володимир Зеленський повідомив, що найближчими днями Україна узгодить зі Швейцарією дату проведення першого інавгураційного Саміту миру.

В Офісі президента України заявляють, що Росія, яка порушує всі міжнародні правила та гуманітарні норми, не буде учасницею першого глобального Саміту миру.

Швейцарія погодилась організувати Саміт миру на прохання України, про що обидві держави оголосили 15 січня під час візиту Володимира Зеленського до Берна.