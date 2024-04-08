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Данія виділить понад 5 млн євро на відбудову енергосектора України на тлі атак РФ

Іванна Костіна, Олександр ШумілінПонеділок, 8 квітня 2024, 17:59
Данія виділить понад 5 млн євро на відбудову енергосектора України на тлі атак РФ
Фото: Getty Images

Данський уряд виділив 40 мільйонів данських крон (понад 5 млн євро) на відновлення української енергетичної системи після масованих російських атак на інфраструктуру.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення МЗС Данії

Деталі: Відомство нагадує, що у березні Україна зіткнулася з наймасштабнішими ракетними атаками на свою енергетичну інфраструктуру з початку війни в лютому 2022 року. Посилення атак розглядається як цілеспрямована спроба поставити під загрозу енергопостачання України, яке є необхідним для функціонування систем водо- та теплопостачання, сектору охорони здоров'я та боєздатної армії.

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"Україна пережила цю зиму в хорошому стані з точки зору енергопостачання – і це незважаючи на безперервні атаки та руйнування критично важливої енергетичної інфраструктури. За останні кілька тижнів Росія посилила свої цілеспрямовані атаки, і ми стали свідками значних руйнувань української енергетичної інфраструктури.

Данія надає 40 мільйонів данських крон як внесок у необхідну відбудову, щоб Україна могла підтримувати своє енергопостачання", – сказав міністр з питань співробітництва у сфері розвитку та глобальної кліматичної політики Дан Йоргенсен.

Новим внеском Данія допомагає забезпечити енергопостачання – а разом з ним і доступ українців до води та тепла – наступної зими. Гроші надходять з громадянського фонду в Українському фонді уряду Данії.

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"Енергетична безпека та постачання використовуються як зброя проти України, щоб виснажити українських громадян. Зі свого боку, ми зробимо все можливе, щоб зробити їхні енергетичні системи максимально надійними та стійкими.

Ми ще не вийшли на фінішну пряму, тому я радий, що можу представити цей внесок від імені Данії. Це допоможе Україні відновити та розвинути енергетичну систему, яка буде більш стійкою як до суворих зим, так і до російських атак", – сказав міністр клімату, енергетики та комунальних послуг Данії Ларс Аагаард.

Раніше Данія вже підтримувала відбудову зруйнованих енергетичних об'єктів через Фонд енергетичної підтримки України – фонд, створений в рамках багатосторонньої організації Енергетичного співтовариства невдовзі після вторгнення. Фонд координує закупівлю та доставку обладнання компаніям та комунальним підприємствам.

Минулого тижня стало відомо, що Литва передасть Україні обладнання для теплових електростанцій.

Перед цим  Сполучені Штати передали низці українських регіонів ще понад сотню генераторів і 13 одиниць техніки для служб надзвичайних ситуацій.

Теми: енергетикаРосіяДанія
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