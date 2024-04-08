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Перші військові німецької бригади прибули до столиці Литви

Христина Бондарєва, Валентина РоманенкоПонеділок, 8 квітня 2024, 18:22
Перші військові німецької бригади прибули до столиці Литви
фото Міноборони Литви

Перша група військ Німеччини 8 квітня прибула до Литви – це частина бригади, яка буде повністю розгорнута в країні протягом чотирьох років. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на LRT

Деталі: Повідомляється, що головнокомандувач німецькою армією генерал-лейтенант Альфонс Майс прибув разом із військовими у Вільнюс в понеділок.

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"Я впевнений, що бригада не тільки зміцнить безпеку Литви, але й забезпечить хороші відносини між нашими країнами. Безпека Литви – це наша безпека", – сказав на пресконференції посол Німеччини в Литві Корнеліус Ціммерманн.

Міністерство оборони Литви заявило, що початковий командний елемент, який складатиметься з понад 20 військовослужбовців, оселиться у Вільнюсі і здійснюватиме нагляд за виконанням угоди про планування і відповідність вимогам військової інфраструктури.

Близько третини німецьких військовослужбовців, які будуть розміщені в Литві, можуть приїхати зі своїми сім'ями, заявив міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас.

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"Наші розрахунки показують можливість того, що близько третини німецьких військовослужбовців можуть бути зі своїми сім'ями. Ми готуємося до такого сценарію, і якщо він буде іншим, ми будемо готові і до цього", – сказав він.

Що стосується інфраструктури, Кащюнас сказав, що технічні потреби будуть зрозумілі до кінця року, як це передбачено дорожньою картою розгортання бригади, підписаною міністрами оборони Литви і Німеччини у 2023 році.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус казав, що повноцінне розгортання бригади завершиться до 2027 року. 

Президент Литви Гітанас Науседа заявляв, що вітав би прискорення розміщення німецької бригади в країні до кінця 2026 року.

Теми: ЛитваНімеччинаармія
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