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ГУР повідомило, що в Росії вигорів ракетний корабель "Сєрпухов"

Олександр ШумілінПонеділок, 8 квітня 2024, 18:18
ГУР повідомило, що в Росії вигорів ракетний корабель Сєрпухов
Скриншот

В Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що 7 квітня російському місті Балтійськ сталася пожежа на ракетному кораблі "Сєрпухов".

Джерело: повідомлення ГУР

Дослівно: "7 квітня 2024 року на території військово-морської бази ворога у місті Балтійськ Калінінградської області Росії внаслідок пожежі виведено з ладу ракетний корабель "Сєрпухов".

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"Сєрпухов" ― російське судно проєкту 21631 "Буян-М", спущене державою-агресором на воду у 2015 році".

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Деталі: В ГУР заявили, що через пожежу всередині корабля "повністю знищені його засоби зв’язку та автоматизації". "Відновлення боєздатності "Сєрпухова" потребуватиме тривалого часу", - повідомили у відомстві.

Також там опублікували відео спалаху пожежі.

 
Фото з відкритих джерел

Теми: ГУР
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