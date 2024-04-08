У Росії обвалився міст на залізничні колії, є постраждалі та загибла
У Смоленській області Росії 8 квітня обвалився автомобільний міст, в той момент по ньому їхали 2 автівки. Повідомляють про п'ятьох поранених та одну загиблу жінку.
Джерело: російські видання Медуза, ТАСС, Mash
Деталі: Як повідомляють у Росії, стався обвал Панінського автомобільного мосту, який з'єднує центр Вязьми з промзоною. МНС Росії пише про 5 постраждалих та одну загиблу жінку. Міст обвалився прямо на залізничні колії, рух потягів призупинили.
У Росії обвалився міст на залізничні колії, є постраждалі та загибла— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 8, 2024
відео із соцмереж та МЧС Росії pic.twitter.com/419r6p1ZD6
У момент обвалу на мосту було два автомобілі: легковий і вантажний.
Однією з можливих причин обвалу називають рух ґрунту. Також ЗМІ пишуть, що міст у березні 2023 року мали перевіряти, втім перевірку так і не провели.