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У Росії обвалився міст на залізничні колії, є постраждалі та загибла

Тетяна ОлійникПонеділок, 8 квітня 2024, 18:33
У Росії обвалився міст на залізничні колії, є постраждалі та загибла
Скриншот з відео мнс росії

У Смоленській області Росії 8 квітня обвалився автомобільний міст, в той момент по ньому їхали 2 автівки. Повідомляють про п'ятьох поранених та одну загиблу жінку.

Джерело: російські видання Медуза, ТАСС, Mash

Деталі: Як повідомляють у Росії, стався обвал Панінського автомобільного мосту, який з'єднує центр Вязьми з промзоною. МНС Росії пише про 5 постраждалих та одну загиблу жінку. Міст обвалився прямо на залізничні колії, рух потягів призупинили.

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У момент обвалу на мосту було два автомобілі: легковий і вантажний.

Однією з можливих причин обвалу називають рух ґрунту. Також ЗМІ пишуть, що міст у березні 2023 року мали перевіряти, втім перевірку так і не провели.

 
фото з соцмереж
 
фото з соцмереж
 
фото з соцмереж

Теми: Росія
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