Російські авіаудари по Сумщині 8 квітня забрали життя людини, ще 5 – поранено

Внаслідок ворожих авіаударів по цивільній інфраструктурі Сумщини одна людина загинула, п’ятеро — отримали поранення.

Джерело: пресслужба МВС, Сумська ОВА

Деталі: Удень 8 квітня по центральній частині Білопілля війська РФ завдали три удари авіаційними бомбами. Загинула жінка, ще 2 людей отримали поранення.

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Було пошкоджено житлові та адміністративні будівлі, транспортні засоби.

Також росіяни завдали авіаудару по об’єкту цивільної інфраструктури в самому місті Суми, поранення отримали троє людей.

На місцях працюють необхідні профільні служби.

ВІДЕО ДНЯ

В обладміністрації повідомляють, що в Сумах пошкоджено адміністративну будівлю підприємства. Виникло загорання сухої рослинності на площі 150 м. кв. Наразі пожежу ліквідовано.