Рєстрацію прокремлівської партії Alt-Info анулювали в Грузії
Національне агентство публічного реєстру Грузії вирішило анулювати реєстрацію прокремлівської політичної партії Alt-Info після виявлених під час цієї процедури порушень.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на портал SOVA.new
Деталі: Рішення про анулювання реєстрації Alt-Info ("Консервативний рух") грузинський державний реєстр ухвалив після звернення Антикорупційного бюро. Підставами для цього стали численні порушення під час процедури реєстрації.
Серед іншого, генеральний секретар партії не підписав подану на реєстрацію заяву, список членів Alt-Info не містив номерів посвідчень особи, у документах партія називалась по-різному, а також були невідповідності в поданому на реєстрацію ескізі емблеми.
Один із лідерів Alt-Info Зураб Махарадзе, якого цитує SOVA.news, звинуватив у скасуванні реєстрації грузинську владу, заявивши, що "вони ні до чого не могли більше причепитися".
Нагадаємо: Партія "Консервативний рух" була зареєстрована в Грузії у 2021 році. Рух відзначався прокремлівською риторикою, а також неодноразовими акціями зі спалення прапорів ЄС і нападами на ЛГБТ-заходи в Грузії.
На початку 2024 року Alt-Info влаштувала акцію протесту через "осквернення" ікони із зображенням радянського диктатора Сталіна.