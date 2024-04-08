Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Рєстрацію прокремлівської партії Alt-Info анулювали в Грузії

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоПонеділок, 8 квітня 2024, 19:02
Рєстрацію прокремлівської партії Alt-Info анулювали в Грузії
Лідери Alt-Info на Красній площі в Москві. фото з відкритих джерел

Національне агентство публічного реєстру Грузії вирішило анулювати реєстрацію прокремлівської політичної партії Alt-Info  після виявлених під час цієї процедури порушень.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на портал SOVA.new

Деталі: Рішення про анулювання реєстрації Alt-Info ("Консервативний рух") грузинський державний реєстр ухвалив після звернення Антикорупційного бюро. Підставами для цього стали численні порушення під час процедури реєстрації.

Реклама:

Серед іншого, генеральний секретар партії не підписав подану на реєстрацію заяву, список членів Alt-Info не містив номерів посвідчень особи, у документах партія називалась по-різному, а також були невідповідності в поданому на реєстрацію ескізі емблеми.

Один із лідерів Alt-Info Зураб Махарадзе, якого цитує SOVA.news, звинуватив у скасуванні реєстрації грузинську владу, заявивши, що "вони ні до чого не могли більше причепитися".

Нагадаємо: Партія "Консервативний рух" була зареєстрована в Грузії у 2021 році. Рух відзначався прокремлівською риторикою, а також неодноразовими акціями зі спалення прапорів ЄС і нападами на ЛГБТ-заходи в Грузії.

ВІДЕО ДНЯ

На початку 2024 року Alt-Info влаштувала акцію протесту через "осквернення" ікони із зображенням радянського диктатора Сталіна.

Теми: ГрузіяРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

доповнено, фото, відео Удар росіян по Чернігову: загиблих уже 11, ще 22 поранені, під завалами є люди

Закон про зміни умов мобілізації опубліковано у "Голосі України": набуде чинності через місяць

Росіяни вдарили ракетами по Чернігову: є жертви та поранені 

У Німеччині знайшли 161 викрадену Росією українську дитину – Нацполіція

"Критична необхідність": Комітет розвідки США закликав негайно схвалити допомогу Україні

Спікера Джонсона закликали подати у відставку через питання грошей для України

Усі новини...
Грузія
Опозиція Грузії представить законопроєкт про захист від російського впливу
Німеччина натякнула Грузії, що закон про "іноагентів" несумісний з європейським курсом
Партія влади в Тбілісі вимагає від США зняти санкції з грузинських суддів
Останні новини
13:08
фотоHMD, Heineken та Bodega представили The Boring Phone – розкладний телефон без функцій
13:07
ФОТОУ Львові нейрохірурги видалили частину мозку 4-річній пацієнтці з Північної Ірландії
13:03
Дрони ГУР знову атакували російську загоризонтну РЛС "Контейнер" у Мордовії – джерела
12:56
фото, відео "Іскандерами" по Чернігову: окупанти убили 13 людей, 60 − поранені
12:53
В Україні через похолодання зросло споживання електроенергії - Укренерго
12:46
Чи можлива мобілізація осіб з інвалідністю після змін у законі: пояснюємо
12:41
Ракетний удар по Чернігову: Кулеба закликав надати Україні додаткові системи ППО
12:32
Україна серед країн, де найменше бояться ядерної загрози − опитування
12:32
фотоВчені показали яскраве ядро галактики, що живиться від чорної діри віком 12,9 млрд років
12:27
РосЗМІ: Литва відновила закупівлі російського зерна після шестимісячної перерви
Усі новини...
Реклама: