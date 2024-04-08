Рєстрацію прокремлівської партії Alt-Info анулювали в Грузії

Лідери Alt-Info на Красній площі в Москві. фото з відкритих джерел

Національне агентство публічного реєстру Грузії вирішило анулювати реєстрацію прокремлівської політичної партії Alt-Info після виявлених під час цієї процедури порушень.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на портал SOVA.new

Деталі: Рішення про анулювання реєстрації Alt-Info ("Консервативний рух") грузинський державний реєстр ухвалив після звернення Антикорупційного бюро. Підставами для цього стали численні порушення під час процедури реєстрації.

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Серед іншого, генеральний секретар партії не підписав подану на реєстрацію заяву, список членів Alt-Info не містив номерів посвідчень особи, у документах партія називалась по-різному, а також були невідповідності в поданому на реєстрацію ескізі емблеми.

Один із лідерів Alt-Info Зураб Махарадзе, якого цитує SOVA.news, звинуватив у скасуванні реєстрації грузинську владу, заявивши, що "вони ні до чого не могли більше причепитися".

Нагадаємо: Партія "Консервативний рух" була зареєстрована в Грузії у 2021 році. Рух відзначався прокремлівською риторикою, а також неодноразовими акціями зі спалення прапорів ЄС і нападами на ЛГБТ-заходи в Грузії.

ВІДЕО ДНЯ

На початку 2024 року Alt-Info влаштувала акцію протесту через "осквернення" ікони із зображенням радянського диктатора Сталіна.