Ворог 20 разів намагався наступати на Новопавлівському напрямку – Генштаб

За минулу добу на фронті зафіксували 48 бойових зіткнень, ворог завдав 3 ракетних та 76 авіаційних ударів, здійснив 61 обстріл з РСЗВ. Найбільше атак ворог провів на Новопавлівському напрямку.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ 8 квітня

Дослівно: "Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 4 зенітно-ракетних комплексах та 7 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

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Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 засобу протиповітряної оборони, 2 станціях РЕБ та 2 районах зосередження особового складу ворога".

Деталі: На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів, проте, завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Петропавлівка Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку наші воїни відбили 1 атаку противника в районі населеного пункту Терни Донецької області.

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На Бахмутському напрямку противник здійснив 8 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 2 атаки в районі населеного пункту Бердичі Донецької області, де ворог намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, де ворог, за підтримки авіації, 20 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 2 атаки на позиції наших захисників в районі населеного пункту Старомайорське Донецької області та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби, противник здійснив 3 безуспішні атаки позицій наших військ.