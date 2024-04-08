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Росіяни поцілили у 9-поверхівку в Селидовому: серед потерпілих – літня пара і 16-річна дівчина

Валентина РоманенкоПонеділок, 8 квітня 2024, 19:44
Росіяни поцілили у 9-поверхівку в Селидовому: серед потерпілих – літня пара і 16-річна дівчина
фото прокуратури

Внаслідок російського удару по 9-поверховому житловому будинку в місті Селидовому на Донеччині постраждали п'ятеро людей.

Джерело: прсслужби МВС та Донецької обласної прокуратури

Дослівно МВС: "Унаслідок удару відбулося руйнування перекриття між 5 та 6 поверхами, виникла пожежа квартири на 5 поверсі.

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Працівники ДСНС врятували 4 мешканців будинку, в тому числі 1 дитину, які не могли самостійно покинути приміщення.

Вогнеборці ліквідували пожежу в зруйнованій квартирі на п'ятому поверсі будинку".

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Деталі: За даними прокурорів, окупаційні війська вдарили по Селидовому із наразі не встановленої зброї о 15:40 8 квітня. Засіб ураження поцілив по багатоквартирному житловому будинку.

П’ятеро осіб, серед яких літня пара та 16-річна дівчина, отримали поранення. Потерпілим з ушкодженнями різного ступеня тяжкості надано медичну допомогу.

 
 

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Теми: Донецька областьвійна
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