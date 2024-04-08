Жителі російського міста Орськ вийшли на мітинг через недостатню компенсацію від влади постраждалим від масштабної повені.

Джерело: російські телеграм-канали Агенство.Новости, Baza, Mash, видання Медуза

Деталі: Невдоволення орчан викликали розмір компенсацій та заява МНС про те, що людей закликали евакуюватись за тиждень до аварії.

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Учасники мітингу звинувачують владу у брехні через заяву про нібито оголошену за тиждень до прориву дамб евакуацію в місті/

У суботу губернатор Оренбурзької області Денис Паслер повідомив, що постраждалі від паводка отримають по 20 тисяч рублів одночасно і від 50 до 100 тисяч "при втраті майна". Ті, хто зібрався на площі, зажадали більших компенсацій, бо деякі росіяни втратили свої будинки.

"Путін допоможи": незадоволені росіяни вийшли на мітинг через повінь. На третьому відео - затоплений Орськ.



Відео з російських телеграм-каналів pic.twitter.com/h6adX4lZMc ВІДЕО ДНЯ April 8, 2024

На відео з мітингу чути, як протестувальники кажуть меру: "Якщо в місто тече вода, це ви допустили, значить, ви не справляєтеся з роботою!". Також нагадали, що за три дні до паводка їх запевняли, що прориву не буде.

Російська прокуратура намагалась завадити проведенню мітингу та заявляла, що це "незаконно".

Частина тих, хто прийшов за мітинг зайшла до губернатора області, який після зустрічі заявив про порушення кримінальних справ проти "відповідальних за дамбу".

Російські ЗМІ повідомляли, що станом на ранок 8 квітня, у зоні затоплення перебувало 6 689 житлових будинків, у тому числі 133 багатоквартирних, 25 шкіл та дитячих садків, 9 медичних закладів. У пунктах тимчасового розміщення було 1375 евакуйованих.