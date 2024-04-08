ЄС погодив умови продовження вільної торгівлі з Україною з жорсткішими обмеженнями

Представники ключових інституцій Європейського Союзу 8 квітня погодили продовження дії угоди про пільгову торгівлю з Україною, яка містить жорсткіші обмеження на імпорт певних видів сільськогосподарської продукції.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на редактора "Радіо Свобода" у Брюсселі Рікарда Джозвяка

Деталі: Нові умови пільгової торгівлі з Україною погодили між собою Рада Євросоюзу, Єврокомісія та Європарламент. Тепер вони ще мають бути окремо проголосовані європейськими парламентарями.

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Нагадаємо, нові умови торгівлі були погоджені на рівні постійних представників країн ЄС наприкінці березня.

Вони передбачають продовження безмитного ввезення українських сільськогосподарських товарів, але обмежує його для м'яса птиці, яєць, цукру, кукурудзи, круп і меду до рівня середніх обсягів, які спостерігалися в період з середини 2021 року до кінця 2023 року.

Польща та Франція очолили зусилля у ЄС, спрямовані на обмеження українського агроімпорту.

ВІДЕО ДНЯ

Нинішні дискусії у ЄС про торгові преференції для Києва багато експертів називають передвісником непростих переговорів щодо українського агросектору в процесі вступу України до Євросоюзу.

Читайте деталі: Торгівля з компромісом: на яких умовах Україна збереже вільний доступ до ринку ЄС.