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Російські війська вдарили по сімейному гуртожитку на Полтавщині, загинула людина

Тетяна ОлійникПонеділок, 8 квітня 2024, 22:33
Російські війська вдарили по сімейному гуртожитку на Полтавщині, загинула людина
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Російська армія ввечері 8 квітня завдала удару по цивільній інфраструктурі в Полтавській громаді, загинула людина. 10 людей отримали поранення.

Джерело: голова Полтавської ОВА Філіп Пронін, Повітряні сили ЗСУ, Суспільне.Полтава

Пряма мова: "Ворог поцілив по цивільній інфраструктурі в межах Полтавської громади. На місці працюють усі відповідні служби. Решта інформації уточнюється".

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Деталі: Повітряні сили о 21:07 повідомляли про ракету зі сходу на Полтавщину. 

Оновлено о 22:31: Пронін уточнив, що в результаті атаки загинула людина. Ще п'ятеро поранені, серед них троє дітей.

Пряма мова: "На жаль, у результаті ворожого удару по цивільному будинку одна людина загинула. За попередньою інформацією, травмовано п'ять людей, із них троє дітей. Ще одну людину врятували із сусіднього будинку.

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Частково зруйновано покрівлю будівлі, виникла пожежа. Пошкоджено кілька сусідніх будинків".

Оновлено о 22:52: "Суспільне" з посиланням на свою кореспондентку повідомило, що йдеться про влучання в сімейний гуртожиток. 

О 23:26 Пронін повідомив, що кількість постраждалих зросла до 10.

Теми: Полтавська областьракетний удар
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