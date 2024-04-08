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Україна та ще 8 держав приєднались до продовження санкцій ЄС проти Росії

Христина Бондарєва, Тетяна ОлійникПонеділок, 8 квітня 2024, 21:59
Україна та ще 8 держав приєднались до продовження санкцій ЄС проти Росії
Фото: Getty Images

Україна та ще 8 держав Європи приєдналися до рішення Ради ЄС продовжити санкції проти осіб та установ за порушення суверенітету та територіальної цілісності України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву верховного представника Жозепа Борреля від імені ЄС

Деталі: 12 березня 2024 року Рада ЄС вирішила продовжити санкційний режим, який передбачає обмеження на поїздки для фізичних осіб, заморожування активів та заборону на надання коштів фізичним та юридичним особам, ще на шість місяців до 15 вересня 2024 року.

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Рада також вирішила не продовжувати дію санкцій щодо трьох осіб і вилучити зі списку дев'ять померлих осіб. 

Санкції продовжують діяти проти понад 2100 фізичних та юридичних осіб.

До цього рішення тепер приєдналися Північна Македонія, Чорногорія, Албанія, Україна, Молдова, Боснія і Герцеговина, Ісландія, Ліхтенштейн і Норвегія. Ці країни забезпечать відповідність своєї національної політики цьому рішенню Ради ЄС

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"Європейський Союз бере до уваги це зобов’язання та вітає його", – йдеться у заяві.

Персональні санкції Євросоюзу у зв'язку з агресивною війною Росії проти України були вперше запроваджені у 2014 році й відтоді регулярно продовжувались.

Теми: санкціїЄС
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