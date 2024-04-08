Голова МЗС Франції: Розмовляти з посадовцями РФ більше не в наших інтересах

Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне заявив, що для Парижа вже "не в його інтересах" вести дискусії з російськими представниками, бо Москва викривляє зміст такого діалогу.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на спільне інтерв’ю міністра France24 та RFI

Деталі: За словами Сежурне, нині "не в наших (Франції. – Ред.) інтересах дискутувати з російськими офіційними особами, оскільки комюніке, які публікуються, і повідомлення, які робляться, є брехнею".

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Він припустив, що для відновлення діалогу з Москвою, "можливо, спочатку потрібно встановити довіру, і, можливо, перш за все, побачити розвиток подій на військовому фронті в Україні, щоб відносини могли бути відновлені".

"Поки що цього немає", – констатував голова французького МЗС.

Коментуючи останній офіційний контакт між російськими та французькими посадовцями на рівні Міноборони, Сежурне заявив, що "давня традиція співпраці з Росією у боротьбі з тероризмом" зараз перебуває у глухому куті.

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"Насправді вона не продовжується, оскільки це була пропозиція, а російське комюніке російською мовою фактично пропонує нам не співпрацювати", – підсумував він.

Минулого тижня французький міністр оборони Себастьєн Лекорню провів телефонну розмову з Сергєєм Шойгу, що стало першою такою взаємодією з жовтня 2022 року. Розмова стосувалась передусім теракту, скоєного у Підмосков’ї 22 березня "Ісламською державою".

Після розмови у Міноборони РФ заявили, що під час розмови Лекорню і Шойгу "була відзначена готовність до діалогу щодо України". У відповідь представник уряду Франції назвав цю заяву неправдивою.