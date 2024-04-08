Сунак і Макрон обговорили збільшення поставок Україні боєприпасів та засобів ППО

Президент Франції Еммануель Макрон і прем’єр-міністр Великобританії Ріші Сунак в Парижі 10 березня 2023 року. Фото - Kin Cheung - Pool/Getty Images.

Президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр Великої Британії Ріші Сунак провели розмову і домовилися збільшити постачання військової допомоги Україні.

Джерело: пресслужба британського уряду

Дослівно: "Щодо України, прем’єр-міністр і президент погодилися з важливістю активізації зусиль, щоб не дати Росії перемогти в її загарбницькій війні проти України. Вони обговорили пріоритети на найближчі місяці, зокрема збільшення постачання Збройним Силам України боєприпасів, безпілотників та ППО".

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Деталі: Лідери також зазначили, що очікують майбутньої зустрічі Європейської політичної спільноти, що відбудеться у Великій Британії, і зобов’язалися працювати разом, щоб провести успішний саміт, який розглядатиме низку спільних європейських пріоритетів. Зокрема захист України, розвиток співпраці у сфері штучного інтелекту та спільні зусилля для боротьби з нелегальною міграцією та організованою злочинністю.

Сунак і Макрон також обговорили ситуацію в Газі та на Близькому Сході.