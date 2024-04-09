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Росіяни запускали по Україні кілька груп "Шахедів"

Олена ІвашківВівторок, 9 квітня 2024, 00:12
Росіяни запускали по Україні кілька груп Шахедів
фото: Getty Images

Повітряні сили зафіксували кілька груп "Шахедів" у Миколаївській, Дніпропетровській та Херсонській областях. Близько 3.00 безпілотники долетіли до на захід країни до Львівської області. Повітряну тривогу скасували о 5.36.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Деталі: Одна група "Шахедів" на півночі Миколаївщини рухається на захід.

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Дві групи БпЛА на Дніпропетровщині. Перша - курсом на Запоріжжя. Друга - на Кам’янське.

Нова група "Шахедів" на півночі Херсонщини, курс - північний.

2.14 зафіксовано нову групу "Шахедів" у напрямку Кривого Рогу.

ВІДЕО ДНЯ

00.22 зафіксовано нові групи БпЛА на півночі Херсонщини. Курс - північний, північно-західний.

00.45 Повітряні сили оновили напрямки руху "Шахедів":

  • Група "Шахедів" з Миколаївщини на Одещину.
  • Групи БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину.
  • "Шахеди" на Дніпропетровщині рухаються на північ.

1.10 повітряники оновили напрямки руху "Шахедів":

  • Група "Шахедів" на півдні Вінниччини, курс - північно-західний.
  • БпЛА на півночі Херсонщини рухаються на Миколаївщину.
  • Дрони на півночі та півдні Миколаївщини - курсом на північний захід.
  • "Шахеди" на Дніпропетровщині рухаються на Полтавщину.
  • "Шахеди" на Полтавщині - курсом на північ.

1.18 стало відомо про групу "Шахедів"на Кременчук.

1.24 "Шахеди" у напрямку Дніпра, Полтави, Кременчука.

1.27 БпЛА з Чорного моря у напрямку півдня Одещини.

1.30 Нова група "Шахедів" з півдня на Миколаївщину.

1.33 "Шахеди" на Одещині взяли курс на Затоку.

1.43 військові оновили курс руху безпілотників:

  • Група "Шахедів" на півдні Вінниччини, курс - на Хмельниччину.
  • БпЛА на півночі Миколаївщини та Одещини рухаються у західному напрямку.
  • Дрони на півдні Миколаївщини - курсом на північний захід.
  • "Шахеди" на Полтавщині - курсом на Полтаву.
  • "Шахеди" на півдні Одещини прямують на північ.

2.25 група "Шахедів" перебуває на Хмельниччині - курсом на Тернопільщину.

Мапа alerts.in.ua
Мапа alerts.in.ua

Кілька груп БпЛА рухаються вздовж межі Миколаївщини та Одещини у північно-західному напрямку.

Кілька груп "Шахедів" на півдні Вінниччині - курсом на північний захід.

2.55 Група "Шахедів" з Тернопільщини у напрямку Львівщини.

Мапа alerts.in.ua
Мапа alerts.in.ua

Кілька груп БпЛА на Вінниччині рухаються на захід/північний захід.

"Шахеди" на півночі Одещини - курсом на Вінниччину.

3.41 Група "Шахедів" з Тернопільщини летить у напрямку Львівщини.

"Шахеди" з Хмельниччини прямують на Тернопільщину.

Кілька груп БпЛА на Вінниччині рухаються у західному напрямку.

5.36 військові скасували повітряну тривогу.

Теми: Шахедбезпілотникивійна
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