Росіяни запускали по Україні кілька груп "Шахедів"
Повітряні сили зафіксували кілька груп "Шахедів" у Миколаївській, Дніпропетровській та Херсонській областях. Близько 3.00 безпілотники долетіли до на захід країни до Львівської області. Повітряну тривогу скасували о 5.36.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram
Деталі: Одна група "Шахедів" на півночі Миколаївщини рухається на захід.
Дві групи БпЛА на Дніпропетровщині. Перша - курсом на Запоріжжя. Друга - на Кам’янське.
Нова група "Шахедів" на півночі Херсонщини, курс - північний.
2.14 зафіксовано нову групу "Шахедів" у напрямку Кривого Рогу.
00.22 зафіксовано нові групи БпЛА на півночі Херсонщини. Курс - північний, північно-західний.
00.45 Повітряні сили оновили напрямки руху "Шахедів":
- Група "Шахедів" з Миколаївщини на Одещину.
- Групи БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину.
- "Шахеди" на Дніпропетровщині рухаються на північ.
1.10 повітряники оновили напрямки руху "Шахедів":
- Група "Шахедів" на півдні Вінниччини, курс - північно-західний.
- БпЛА на півночі Херсонщини рухаються на Миколаївщину.
- Дрони на півночі та півдні Миколаївщини - курсом на північний захід.
- "Шахеди" на Дніпропетровщині рухаються на Полтавщину.
- "Шахеди" на Полтавщині - курсом на північ.
1.18 стало відомо про групу "Шахедів"на Кременчук.
1.24 "Шахеди" у напрямку Дніпра, Полтави, Кременчука.
1.27 БпЛА з Чорного моря у напрямку півдня Одещини.
1.30 Нова група "Шахедів" з півдня на Миколаївщину.
1.33 "Шахеди" на Одещині взяли курс на Затоку.
1.43 військові оновили курс руху безпілотників:
- Група "Шахедів" на півдні Вінниччини, курс - на Хмельниччину.
- БпЛА на півночі Миколаївщини та Одещини рухаються у західному напрямку.
- Дрони на півдні Миколаївщини - курсом на північний захід.
- "Шахеди" на Полтавщині - курсом на Полтаву.
- "Шахеди" на півдні Одещини прямують на північ.
2.25 група "Шахедів" перебуває на Хмельниччині - курсом на Тернопільщину.
Кілька груп БпЛА рухаються вздовж межі Миколаївщини та Одещини у північно-західному напрямку.
Кілька груп "Шахедів" на півдні Вінниччині - курсом на північний захід.
2.55 Група "Шахедів" з Тернопільщини у напрямку Львівщини.
Кілька груп БпЛА на Вінниччині рухаються на захід/північний захід.
"Шахеди" на півночі Одещини - курсом на Вінниччину.
3.41 Група "Шахедів" з Тернопільщини летить у напрямку Львівщини.
"Шахеди" з Хмельниччини прямують на Тернопільщину.
Кілька груп БпЛА на Вінниччині рухаються у західному напрямку.
5.36 військові скасували повітряну тривогу.