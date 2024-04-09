WP: Російські інтернет-тролі проводять кампанію, щоб зупинити потік зброї до України

Видання The Washington Post отримало доступ до документів розвідки ЄС та довідалося, що російські політтехнологи та інтернет-тролі розгорнули кампанію з дискредитації України щоб зупинити ухвалення допомоги Києву.

Джерело: The Washington Post

Деталі: Йдеться про понад сотню документів, датованих від травня 2022 року до серпня 2023 року, із внутрішнього листування людей, залучених до кампанії із поширення дезінформації. Документи свідчать, що Москва у Франції та Німеччині працює над тим, щоб послабити підтримку Києва та дестабілізувати ситуацію в самій Україні.

Реклама:

Метадані документів вказують на те, що вони були написані членами команди, що працювала на Іллю Гамбашидзе, керівника московської PR-компанії Social Design Agency. У березні Сполучені Штати наклали санкції на Гамбашидзе за його участь в "іноземній кампанії зі зловмисного впливу" за вказівкою Кремля.

Видання наводить приклад завдання, яке один із політтехнологів доручив працівнику ботоферми: "Потрібно написати коментар, не більше 200 символів від імені жителя передмістя великого міста. Фіктивний американець не підтримує військову допомогу, яку США надають Україні, і вважає, що гроші потрібно витрачати на захист кордонів Америки, а не України, а політика Байдена веде США до краху".

Інший наратив передбачає звинувачення української влади у крадіжці й продажі західної зброї. Ще один стверждує про те, що "американці не готові пожертвувати своїм добробутом заради конфлікту в Україні", а також, що тісніші відносини Росії з Китаєм - це нова загроза, створена чинною політикою США.

ВІДЕО ДНЯ

Боти поширюють також інформацію про "зростання бідності, рекордну інфляцію, зупинку економічного зростання та ризик втрати роботи для білих американців". Одна з публікацій, приміром, спробувала порівняти рівень кількості безхатьків в Америці і в Росії. Мовляв, Сполучені Штати починають все більше нагадувати "країну третього світу".

У коментарі до статті поширеному російським тролем, йдеться наступне: "Мене охоплює гнів, коли черговий український пакет допомоги розподіляється по кишенях американських і українських чиновників. Важко зрозуміти такі жести "допомоги", коли власні безхатьки сидять під ногами перехожих та сплять під мостами".

За інформацією WP, Кремль серйозно зайнявся підривом американської підтримки України в січні 2023 року. Перший заступник глави адміністрації Кремля Сергій Кирієнко скликав команду політтехнологів, які вже працюють над кампаніями послаблення підтримки Києва в Європі, і попросив їх розширити свої зусилля.

У Республіканській партії розповіли, що пріоритетом Росії є зупинка постачання зброї, тому вони "кидають речі об стінку, можливо, щось і прилипне".

Джерела серед республіканців стверджують, що кампанія росіян включає кілька напрямків, деякі з них працюють краще, ніж інші. Росіянам байдуже. Вони просто намагаються "засіяти довкілля".