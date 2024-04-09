У Севастополі намагалися збити ціль, "що низько летить над водою"

У ніч на вівторок у Севастополі пролунали вибухи.

Джерело: місцеві Telegram-канали, ТАСС

Деталі: Російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на місцеву владу окупованого Криму написали, що у Севастополі "спрацювала система автоматичного знищення цілі, що низько летить, над морською акваторією, інфраструктура міста нібито не постраждала.

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Російські пабліки перед вибухом писали, що в Криму було оголошено ракетну небезпеку.

Вибух був настільки гучним, що його почули мешканці Євпаторії.