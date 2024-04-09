У Севастополі намагалися збити ціль, "що низько летить над водою"
Вівторок, 9 квітня 2024, 02:36
У ніч на вівторок у Севастополі пролунали вибухи.
Джерело: місцеві Telegram-канали, ТАСС
Деталі: Російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на місцеву владу окупованого Криму написали, що у Севастополі "спрацювала система автоматичного знищення цілі, що низько летить, над морською акваторією, інфраструктура міста нібито не постраждала.
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Російські пабліки перед вибухом писали, що в Криму було оголошено ракетну небезпеку.
Вибух був настільки гучним, що його почули мешканці Євпаторії.
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