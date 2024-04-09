У Північній Америці спостерігали за повним сонячним затемненням

8 квітня у Мексиці, США та Канаді люди спостерігали за повним сонячним затемненням.

Джерело: CNN, NASA

Деталі: Наступне повне сонячне затемнення відбудеться в серпні 2026 року , повідомляє NASA. Його можна буде побачити в Гренландії, Ісландії, Іспанії, Росії та невеликій території Португалії.

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Ще одне повне сонячне затемнення можна буде побачити лише в серпні 2044 року на території США .

NASA стверджує, що його прогнози затемнення збудуться "з точністю менше ніж до хвилини протягом сотень років".

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У середньому затемнення відбувається в одному місці кожні 375 років, сказав докторр Джон Малчі з Інституту Карнегі.

За його словами, місяць приблизно в 400 разів менший за Сонце, але Місяць також приблизно в 400 разів ближчий до Землі, ніж Сонце, що створює "прекрасний збіг", який призводить до затемнень, коли три небесні тіла вирівнюються.

Таке вирівнювання називається сизигією, або коли три об’єкти вишиковуються в просторі.

У далекому минулому Місяць був набагато ближчим до Землі, тому таких затемнень не було. І приблизно через 60 мільйонів років Місяць буде настільки далеко, що ніколи не закриє Сонце, що робить цей момент рідкісним, сказав Малчі.