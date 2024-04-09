ОВА: Львівщину атакували "Шахеди", працювала ППО

У ніч на вівторок під час атаки "Шахедів" у Львівській області працювала протиповітряна оборона. Безпілотники залітали з Тернопільської області і рухалися в напрямку Стрия та Перемишлян. Тривога тривала до 5.36.

Джерело: голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram, "Суспільне"

Деталі: Раніше Козицький писав, що "Шахеди" рухаються курсом на Стрий та попросив мешканців області бути подалі від вікон.

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3.46 Козицький написав, що ще одна група "Шахедів" рухається з Тернопільщини курсом на Львівщину.

Мапа alerts.in.ua о 4.20

О 4.30 голова Львівської ОВА написав, що наразі ворожі безпілотники рухаються у напрямку Перемишлян, але можуть змінювати курс.

4.48 Козицький повідомив про безпілотник у напрямку Стрия.

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5.36 військові скасували повітряну тривогу.

Впродовж ночі ЗМІ повідомляли про вибухи у Полтавській та Хмельницькій областях.