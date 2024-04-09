ISW: Кремль дестабілізує Молдову
ISW вважає, що Кремль намагається використати проросійських діячів у Молдові для дестабілізації молдовської демократії та суспільства.
Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)
Деталі: Таким чином Росія хоче запобігти вступу Молдови до Європейського Союзу або навіть виправдати майбутні гібридні або звичайні операції проти Молдови.
Пов'язана з Кремлем губернаторка проросійського молдовського автономного регіону Гагаузія Євгенія Гуцул натякнула на те, що румунські чиновники контролюють молдовський уряд. Це стало останнім із серії нещодавніх спроб Кремля поставити під сумнів суверенітет європейських прозахідних урядів.
Гуцул заявила 8 квітня під час інтерв'ю на російському державному телеканалі "Первый канал", що якщо Гагаузія почне процес відділення від Молдови, реакція буде не тільки з боку молдовського уряду в Кишиневі, але й з Бухареста (Румунія), який, за словами Гуцул, "контролює" молдовську владу, маючи на увазі, що Молдова не є суверенною державою.
Гуцул стверджувала, що молдовська влада може відповісти на відокремлення Гагаузії "гучними, загрозливими заявами" або ввести війська в Гагаузію.
Також вона заявила, що об'єднання Молдови з Румунією буде "смертю" Молдови, молдовської мови та культури.
5 квітня Гуцул заявила, що Гагаузія "негайно" розпочне процес виходу зі складу Молдови, якщо Молдова об'єднається з Румунією.
Військові аналітики вважають, що інтерв'ю Гуцул на російському державному телебаченні від 8 квітня, ймовірно, спрямоване на створення умов для виправдання потенційної майбутньої російської агресії проти Молдови перед російськомовною та проросійською аудиторією в Гагаузії, проросійській сепаратистській республіці Придністров'я, інших проросійських регіонах Європи та Центральної Азії, а також в самій Росії. Кремль, ймовірно, розглядає свої зусилля в Молдові як частину ширшого екзистенційного геополітичного конфлікту Росії із Заходом. Міністерство закордонних справ (МЗС) Росії та офіційні представники МЗС нещодавно натякнули, що західні країни якимось чином керують політикою національної безпеки вірменського уряду, і заявили, що Фінляндія "втратила свою незалежність у прийнятті зовнішньополітичних рішень" після вступу до НАТО.
Раніше Кремль робив подібні неправдиві заяви про те, що НАТО контролює Україну і використовує Україну для погроз Росії, щоб підірвати український суверенітет і виправдати російське вторгнення в Україну. Кремль, ймовірно, продовжить стверджувати, що різні держави-мішені не є повністю суверенними, щоб встановлювати інформаційні умови для російських гібридних або звичайних операцій проти них.
Ключові висновки ISW за 8 квітня:
- Удари українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах змушують Росію шукати імпорт бензину з Казахстану.
- Головне управління військової розвідки України опосередковано припустило, що воно може бути відповідальним за вибух, який вивів з ладу малий ракетний корабель Балтійського флоту Росії на військово-морській базі в Балтійську, Калінінградська область, 7 квітня.
- Нещодавній дискурс серед окремих російських військових блогерів висвітлює суперечливу російську риторику в російському інформаційному просторі між наративами, які намагаються представити російські сили як більш боєздатні, ніж українські, та іншими наративами, які намагаються критикувати російських військових за недоліки, що призводять до високих втрат серед російської піхоти.
- Пов'язана з Кремлем губернаторка проросійського молдовського автономного регіону Гагаузія Євгенія Гуцул натякнула, що румунські чиновники контролюють молдовський уряд - це останній із низки нещодавніх кроків Кремля, спрямованих на те, щоб поставити під сумнів суверенітет європейських прозахідних урядів.
- Нещодавно російські війська здійснили підтверджені просування поблизу Кремінної, Бахмута, Авдіївки та Донецька.
- Президент Росії Володимир Путін доручив Кабінету міністрів Росії та російській машинобудівній компанії "КОНАР" збільшити виробництво компонентів для вітчизняної верстатобудівної промисловості, ймовірно, в рамках поточних зусиль з розширення російської оборонно-промислової бази (ОПБ) та пом'якшення наслідків міжнародних санкцій.