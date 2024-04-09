Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Цієї ночі ППО знищила всі "Шахеди", що запустили окупанти

Олена ІвашківВівторок, 9 квітня 2024, 06:44
Цієї ночі ППО знищила всі Шахеди, що запустили окупанти
Збитий "Шахед", фото: Сергій Наєв

Повітряні сили ЗСУ у ніч на вівторок знищили усі 20 "Шахедів" з 20, якими Росія атакувала Україну.

Джерело: командувач Повітряних Сил Микола Олещук у Telegram

Деталі: Окупанти запустили по Україні 20 ударних БпЛА типу "Шахед" із мису Чауда – Крим, Приморсько-Ахтарськ – РФ, а також чотири зенітні керовані ракети С-300 з окупованої Донеччини.

Реклама:

До відбиття повітряного нападу залучались винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито усі 20 "Шахедів" у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Полтавській, Вінницькій та Львівській областях.

Теми: ППОПовітряні сили ЗСУШахедбезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський підписав закон про зміни умов мобілізації

Помер письменник і громадський діяч Дмитро Капранов

Франція вирішила запросити РФ на ювілей висадки союзників у Нормандії – ЗМІ

Китай хоче мирної конференції для врегулювання війни, але за спільної участі Росії і України

На війні загинув мер Лебедина Сумської області Бакликов

фотоУ Копенгагені масштабна пожежа охопила будівлю історичної біржі

Усі новини...
ППО
ОВА: Львівщину атакували "Шахеди", працювала ППО
Російські "Шахеди" збивали у 5 областях: є руйнування
Сили ППО знищили вночі 17 з 24 ворожих "Шахедів" – Генштаб
Останні новини
18:53
Суд скасував арешт 20% акцій Lifecell
18:51
НАЗК почало перевіряти спосіб життя генерала СБУ Вітюка – ЗМІ
18:32
Рух ЧЕСНО: За минулий рік в Україні засудили понад 300 зрадників
18:17
Путіну і Зеленському в Молдові довіряють однаково - опитування
18:11
Спорт, ймовірно, зменшує кількість стресу: це відображається на здоров'ї серця та психіці
18:02
У Франції кажуть, що дійсно покличуть РФ на річницю висадки в Нормандії, але не Путіна
18:00
У МВФ очікують зростання ВВП України цьогоріч на 3,2%
17:50
Корнієнко: Чутки, що деякі нардепи хочуть скласти мандат, є, але заяв немає
17:41
Україні відомо про насильницькі зникнення 2 тисяч літніх людей – представник ГУР
17:27
НАБУ оголосило в розшук Гладковського-старшого
Усі новини...
Реклама: