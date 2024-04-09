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Окупанти застосовували авіацію для підтримки своїх штурмів на 3 напрямках − Генштаб

Ірина БалачукВівторок, 9 квітня 2024, 07:21
Окупанти застосовували авіацію для підтримки своїх штурмів на 3 напрямках − Генштаб
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Російські війська атакували на 6 напрямках, найактивніше на Новопавлівському та Бахмутському, на трьох напрямках для підтримки своїх штурмів залучали авіацію.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 9 квітня у Facebook

Дослівно Генштаб: "Протягом минулої доби відбулося 56 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 4 ракетних та 97 авіаційних ударів, здійснив 92 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах…

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Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 20 БпЛА типу "Shahed". Силами та засобами протиповітряної оборони України всі ударні БпЛА було знищено".

Деталі: Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Білопілля Сумської області та місто Суми; Петропавлівка, Нестерне, Липці, Тернова, Малий Бурлук Харківської області; Стельмахівка, Макіївка та Серебрянське лісництво Луганської області; Терни, Верхньокам’янське, Іванівське, Роздолівка, Костянтинівка, Велика Новосілка, Новобахмутівка, Новоселівка Перша, Очеретине, Нетайлове, Семенівка, Мемрик, Новокалинове, Красногорівка, Бердичі, Уманське, Яснобродівка, Олександропіль, Водяне, Урожайне, Парасковіївка, Старомайорське Донецької області; Роботине, Мала Токмачка Запорізької області.

Під артилерійським вогнем були близько 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

ВІДЕО ДНЯ

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 1 атаку окупантів в районі населеного пункту Терни Донецької області, де росіяни за підтримки авіації намагалися прорвати оборону.

На Бахмутському напрямку захисники відбили 14 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Кліщіївка, Андріївка, Ступочки Донецької області.

На Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 6 атак в районі населених пунктів Бердичі, Уманське, Невельське Донецької області, де росіяни за підтримки авіації намагався витіснити українські підрозділи із займаних позицій.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка та Новомихайлівка, де окупанти за підтримки авіації 26 разів намагалися прорвати оборону українських військ.

На Оріхівському напрямку загарбники 2 рази атакували позиції українських захисників в районі населеного пункту Старомайорське Донецької області та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку росіяни не відмовляються від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра − протягом минулої доби здійснили 6 безуспішних атак.

Водночас авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала ударів по 4 зенітно-ракетних комплексах та 7 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 1 засобу протиповітряної оборони, 2 станціях РЕБ та 2 районах зосередження особового складу окупантів.

Теми: Донецька областьХерсонська областьвійнаГенштаб
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