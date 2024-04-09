Росія попросила у Казахстану 100 тисяч тонн бензину про запас − ЗМІ

Росія звернулася до Казахстану з проханням бути готовим поставити їй 100 000 тонн бензину в разі дефіциту, який може виникнути через атаки українських безпілотників і перебої в постачанні.

Джерело: Reuters з посиланням на три джерела в галузі

Деталі: Один зі співрозмовників видання сказав, що угода про постачання вже узгоджена.

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Водночас радник міністра енергетики Казахстану Шингис Ільясов заявив, що міністерство енергетики не отримувало такого запиту від свого російського колеги.

Джерела ж запевняють, що Москва попросила Казахстан створити надзвичайний резерв бензину в обсязі 100 000 метричних тонн, готовий до постачання в Росію.

Міністерство енергетики Росії не відповіло на запит про коментарі.

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Reuters пише, що також уже погодилася допомогти Росії з постачанням бензину Білорусь.

Раніше повідомлялося, що атаки безпілотників вивели з ладу близько 14% російських потужностей з первинної переробки нафти станом на кінець березня. Поки що влада заявляє, що ситуація на внутрішніх ринках палива стабільна, а запаси достатньо великі.

Reuters пише, що зазвичай Росія є нетто-експортером палива і постачальником на міжнародні ринки, але перебої в роботі нафтопереробних заводів змусили її нафтові компанії імпортувати.

Москва ввела заборону на експорт бензину на шість місяців з 1 березня, щоб запобігти гострому дефіциту палива, хоча вона не поширюється на очолюваний Москвою Євразійський економічний союз, включно з Казахстаном та деякими країнами, такими як Монголія, з якими у неї є міжурядові угоди про постачання палива.

Минулого тижня Орський нафтопереробний завод на Уралі зупинив виробництво через масштабні повені, які також зачепили Казахстан.

Казахстан, найбільша у світі країна, що не має виходу до моря, також обмежив експорт палива до кінця року, за винятком гуманітарних цілей.

За даними джерел, станом на 5 квітня запаси бензину Аі-92 в Казахстані становили 307 700 тонн, а запаси бензину Аі-95 − 58 000 тонн. Запаси дизельного палива становили 435 300 тонн, а запаси авіаційного керосину − 101 000 тонн.

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