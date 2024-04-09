Українські безпілотники атакували навчальний авіацентр в Росії

Російське місто Борисоглібськ розташоване за 500 км від кордону з Україною. Скриншот з google.maps

Два безпілотники атакували Борисоглiбський навчальний авіаційний центр у Воронезькій області РФ вночі 9 квітня. Джерела "Української правди" в ГУР заявляють, що це операція військової розвідки України.

Джерело: губернатор Воронезької області Олександр Гусєв, російські Telegram-канали, джерела "Української правди" в ГУР

Пряма мова Гусєва: "Черговими силами ППО і засобами РЕБ на території Воронезької області виявлено і знищено БПЛА літакового типу. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Наслідки на землі уточнюються".

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Деталі: Водночас російські Telegram-канали публікують відео і повідомляють, що два безпілотники атакували навчальний авіаційний центр підготовки льотного складу імені Чкалова в Борисоглiбську.

У Воронезькій області Росії дрони атакували Борисоглібський навчальний авіаційний центр. Відео з Telegram-каналу Astra pic.twitter.com/pNehoEdWN7 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 9, 2024

За даними "Бази", перший дрон врізався у фасад будівлі на рівні 4-го поверху близько 3 ранку. А через годину туди ж поцілив і другий безпілотник. Astra пише, що обидва безпілотники вибухнули.

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Губернатор Воронезької області повідомив про атаку дронів на регіон, пізніше російські пабліки уточнили, що два БПЛА атакували Борисоглібський навчальний авіаційний центр підготовки льотного складу, є пошкодження фасаду будівлі та вікон. Відео з Telegram-каналу База pic.twitter.com/HkQMPaC7RA — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 9, 2024

Унаслідок атаки пошкоджений фасад і вікна навчального центру. Повідомляється, що постраждалих немає.

За даними джерела "Української правди" в ГУР, це операція військової розвідки України. Щодо наслідків – за попередніми даними, уражено головний виробничий цех.

За словами співрозмовника УП, інформація про збиття безпілотників російською ППО не відповідає дійсності.

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