ДБР: У частині на Донеччині виплатили 3,5 млн гривень "бойових" військовим-"тиловикам"
Працівники ДБР повідомили про підозру командиру однієї з військових частин Донеччини та чотирьом його підлеглим, які протиправно нараховували та виплачували "бойові" військовим підрозділу, які де-факто не несли службу на передовій.
Джерело: Державне бюро рзслідувань
Деталі: Організатори оборудки розробили злочинну схему для отримання частини з нарахованих "бойових" доплат військовим свого підрозділу. Підозрювані включили у списки для виплат 10 військовослужбовців частини, які фактично не брали безпосередню участь у бойових діях та перебували за межами Донецької області.
Протягом 6 місяців цим військовослужбовцям у різний період безпідставно нараховувалось по 100 тисяч гривень. Частину коштів, начебто як благодійну допомогу для свого підрозділу, вони перераховували на вказаний командуванням картковий рахунок.
Так у період з березня по вересень сума завданих державі збитків, за даними ДБР, становила майже 3,5 млн грн.
Правоохоронці провели почеркознавчу, економічну та військову експертизи.
Командира військової частини та трьох його підлеглих підозрюють у розтраті та заволодінні чужим майном, вчинених організованою групою шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.
Ще одна учасниця злочинної схеми підозрюється у розтраті та заволодінні чужим майном, вчиненим організованою групою шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах.