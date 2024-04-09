ДБР: У частині на Донеччині виплатили 3,5 млн гривень "бойових" військовим-"тиловикам"

Працівники ДБР повідомили про підозру командиру однієї з військових частин Донеччини та чотирьом його підлеглим, які протиправно нараховували та виплачували "бойові" військовим підрозділу, які де-факто не несли службу на передовій.

Джерело: Державне бюро рзслідувань

Деталі: Організатори оборудки розробили злочинну схему для отримання частини з нарахованих "бойових" доплат військовим свого підрозділу. Підозрювані включили у списки для виплат 10 військовослужбовців частини, які фактично не брали безпосередню участь у бойових діях та перебували за межами Донецької області.

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Протягом 6 місяців цим військовослужбовцям у різний період безпідставно нараховувалось по 100 тисяч гривень. Частину коштів, начебто як благодійну допомогу для свого підрозділу, вони перераховували на вказаний командуванням картковий рахунок.

Так у період з березня по вересень сума завданих державі збитків, за даними ДБР, становила майже 3,5 млн грн.

Правоохоронці провели почеркознавчу, економічну та військову експертизи.

ВІДЕО ДНЯ

Командира військової частини та трьох його підлеглих підозрюють у розтраті та заволодінні чужим майном, вчинених організованою групою шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

Ще одна учасниця злочинної схеми підозрюється у розтраті та заволодінні чужим майном, вчиненим організованою групою шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах.