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Колишньому прикордоннику, який намагався за гроші переправляти ухилянтів винесли вирок

Анастасія ПроцВівторок, 9 квітня 2024, 13:27
Колишньому прикордоннику, який намагався за гроші переправляти ухилянтів винесли вирок
ФОТО: ДБР

Суд відправив на два роки до дисциплінарного батальйону колишнього прикордонника, який намагався незаконно переправити чоловіків призовного віку за кордон.

Джерело: Державне бюро розслідувань 

Дослівно: "За матеріалами розслідування ДБР суд визнав винним у незаконному переправленні осіб через державний кордон України колишнього прикордонника з Одеської області. Йому призначене покарання у вигляді двох років тримання в дисциплінарному батальйоні".

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Деталі: Повідомляється, що на початку грудня 2023 року зловмисник запропонував двом своїм знайомим "підробіток". Вони мали на власному авто перевозити клієнтів через державний кордон до Молдови, оминаючи пункти пропуску та прикордонний контроль.

Правоохоронець пообіцяв двом чоловікам призовного віку за 4 тисячі доларів з кожного вивезти їх з України. Він посадив чоловіків у авто до знайомих та встановив локацію на карті, куди доставити чоловіків.

Однак, правоохоронці затримали перевізників з ухилянтами за 100 метрів від лінії державного кордону. Слідство по цивільним спільникам колишнього прикордонника здійснюють інші правоохоронні органи.

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Теми: ДБРПрикордонна службаухилянти
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