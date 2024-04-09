Україна отримає 20 додаткових БМП Marder від Німеччини

Уряд Німеччини доручив компанії Rheinmetall поставити 20 додаткових бойових машин піхоти (БМП) Marder в Україну.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на сайт компанії

Деталі: Замовлення було розміщене в березні 2024 року, його вартість не називається, однак, як зазначається, йдеться про двозначне число в мільйонах євро.

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Поставка цієї нової партії запланована на 2024 рік. До цього часу компанія Rheinmetall вже передала Збройним силам України тризначну кількість БМП Marder в рамках прямих поставок та кругових програм обміну.

Версія 1A3 Marder, яку замовили зараз, також оснащена інтегрованим лазерним далекоміром, що дозволяє ефективно і точно знищувати цілі. Перші 20 таких бойових машин компанія вже поставила Україні від імені німецького уряду в березні 2023 року. З того часу було поставлено ще кілька партій, кожна з яких вимірюється двозначними цифрами.

Rheinmetall придбала у Бундесверу капітально відремонтовану БМП 1A3 Marder. Капітальний ремонт БМП для негайного розгортання за власний кошт компанія розпочала ще навесні 2022 року. З того часу відповідні роботи ведуться на підприємствах Rheinmetall в Унтерлюссі та Касселі.

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БМП Marder, яка була розроблена для Бундесверу і досі експлуатується там, є однією з найбільш перевірених у світі систем озброєнь такого типу. За час свого існування машина неодноразово модернізувалася та підвищувала свою бойову ефективність.

На озброєнні Бундесверу зараз перебуває понад 300 БМП Puma, які представляють останнє покоління цього типу бойових машин і поступово витісняють з озброєння німецької армії БМП Marder.

Наприкінці березня Німеччина оголосила про нову партію військової допомоги Україні, до якої, зокрема, увійшли артилерійські й танкові боєприпаси, дрони та машини розмінування.

Перед цим Німеччина оголосила, що підготувала новий пакет військової допомоги для України приблизною вартістю 500 млн євро.