СБУ: Біля Одеси затримали соратницю Шарія, яка намагалась "зірвати" мобілізацію в Україні

Правоохоронці затримали мешканку Миколаєва, які підозрюють у перешкоджанні ЗСУ та інформаційній діяльності на підтримку держави-агресора.

Джерело: СБУ, прокуратура Миколаївщини, Офіс генпрокурора

Дослівно спецслужба: "Поблизу Одеси затримано колаборантку, яка поширювала фейки про Сили оборони та вихваляла Путіна у соцмережах. Зловмисниця переховувалась біля обласного центру як переселенка з Миколаївщини.

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За наявними даними, затримана входила до "активу" забороненої "партії Шарія" та співпрацювала з російською розвідкою".

Деталі: Зазначається, що вказівкою ворога жінка адмініструвала Телеграм-канал, в якому популяризувала кремлівський режим та окупаційні угруповання РФ, які воюють проти України.

За даними слідства, колаборантка підтримувала зв’язок з окупантами через своїх батька і брата. Вони обидва ще до початку повномасштабного вторгнення РФ виїхали до Росії, а після захоплення лівобережжя Херсонщини добровільно приєдналися до місцевої "філії" окупаційного МВС РФ.

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Встановлено, що перед публікацією деструктивного контенту фігурантка погоджувала його з представником російської спецслужби, кажуть в СБУ.

За даними прокуратури, підозрювана дискредитувала призов на військову службу у ЗСУ та закликала українців ухилятися від мобілізації. На Telegram-каналі за її авторства систематично виходили матеріали та фото з адресами в Миколаєві, за якими перебувають працівники ТЦК під час виконання завдань з призову громадян України.

У березні 2024 року жінка поширила інформацію щодо способів уникнення місць проведення мобілізаційних заходів. Вона описувала в ній порядок дій із запобігання та перешкоджання законній діяльності працівників терцентрів комплектування і соцзахисту, в тому числі у силовий спосіб.

Дослівно ОГП: "Підозрювану затримано у порядку ст. 208 КПК України. Під час обшуку у помешканні жінки вилучено мобільний телефон з доказами незаконної діяльності.

Наразі підозрюваній обрано запобіжний захід – тримання під вартою".