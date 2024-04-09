Шмигаль доручив зробити справедливу систему бронювання: щоб не було спекуляцій
Прем′єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 9 квітня доручив розробити оновлену і більш справедливу постанову про бронювання та визначити перелік об′єктів критичної інфраструктури.
Джерело: Шмигаль на засіданні уряду
Пряма мова Шмигаля: "Одночасно маємо розуміння, що ефективна оборона – це синергія зусиль фронту і тилу. Наші військові захищають Україну на передовій, але для їх забезпечення потрібна працююча економіка та інфраструктура".
Деталі: За його словами, одним із ключових питань в цьому напрямку є справедливе і раціональне бронювання військовозобов’язаних. Працівників підприємств, які дійсно критично важливі. "Тут не має бути жодних спекуляцій і маніпуляцій", - підкреслив він.
Пряма мова Шмигаля: "Тому даю доручення профільним міністерствам найближчим часом внести оновлену, більш справедливу постанову про бронювання та визначити вичерпний перелік об’єктів та підприємств критичної інфраструктури".
Більше деталей: Прем′єр наголосив, що потрібні чіткі та зрозумілі критерії, щоб ні у військових, ні у суспільства не виникало жодних питань, чому ті чи інші люди є заброньованими в Україні.
Передісторія:
- 30 січня Кабінет міністрів оприлюднив новий порядок бронювання військовозобов'язаних, що передбачає відстрочку від мобілізації для 50% і більше держслужбовців та працівників важливих для країни підприємств. Заброньованим військовозобов’язаним надається відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації.
- У березні 2024 року Шмигаль заявляв, що Кабмін напрацьовує більш справедливі підходи до бронювання військовозобов’язаних з урахуванням рівня заробітних плат, податкового навантаження та впливу на економіку.
- 8 квітня стало відомо, що у Міністерстві культури каналам, які беруть участь у телемарафоні "Єдині новини", підтвердили статус критично важливих для функціонування економіки й забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Їхні працівники отримують відстрочки від мобілізації. Також такий статус отримали деякі цирки, музеї, заповідники й ансамблі.
- 9 квітня виконувач обов'язків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв заявив, що хейт навколо теми бронювання працівників сфери культури та медіа — прояв неповаги до тих, хто чесно та якісно виконує свою роботу. Також Карандєєв наголосив на значенні культури в країні, яка воює.