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Шмигаль доручив зробити справедливу систему бронювання: щоб не було спекуляцій

Станіслав ПогоріловВівторок, 9 квітня 2024, 14:42
Шмигаль доручив зробити справедливу систему бронювання: щоб не було спекуляцій
Денис Шмигаль, фото: КМУ

Прем′єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 9 квітня доручив розробити оновлену і більш справедливу постанову про бронювання та визначити перелік об′єктів критичної інфраструктури.

Джерело: Шмигаль на засіданні уряду

Пряма мова Шмигаля: "Одночасно маємо розуміння, що ефективна оборона – це синергія зусиль фронту і тилу. Наші військові захищають Україну на передовій, але для їх забезпечення потрібна працююча економіка та інфраструктура".

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Деталі: За його словами, одним із ключових питань в цьому напрямку є справедливе і раціональне бронювання військовозобов’язаних. Працівників підприємств, які дійсно критично важливі. "Тут не має бути жодних спекуляцій і маніпуляцій", - підкреслив він.

Пряма мова Шмигаля: "Тому даю доручення профільним міністерствам найближчим часом внести оновлену, більш справедливу постанову про бронювання та визначити вичерпний перелік об’єктів та підприємств критичної інфраструктури".

Більше деталей: Прем′єр наголосив, що потрібні чіткі та зрозумілі критерії, щоб ні у військових, ні у суспільства не виникало жодних питань, чому ті чи інші люди є заброньованими в Україні.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія

  • 30 січня Кабінет міністрів оприлюднив новий порядок бронювання військовозобов'язаних, що передбачає відстрочку від мобілізації для 50% і більше держслужбовців та працівників важливих для країни підприємств. Заброньованим військовозобов’язаним надається відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації.
  • У березні 2024 року Шмигаль заявляв, що Кабмін напрацьовує більш справедливі підходи до бронювання військовозобов’язаних з урахуванням рівня заробітних плат, податкового навантаження та впливу на економіку.
  • 8 квітня стало відомо, що у Міністерстві культури каналам, які беруть участь у телемарафоні "Єдині новини", підтвердили статус критично важливих для функціонування економіки й забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Їхні працівники отримують відстрочки від мобілізації. Також такий статус отримали деякі цирки, музеї, заповідники й ансамблі.
  • 9 квітня виконувач обов'язків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв заявив, що хейт навколо теми бронювання працівників сфери культури та медіа — прояв неповаги до тих, хто чесно та якісно виконує свою роботу. Також Карандєєв наголосив на значенні культури в країні, яка воює.

Теми: Шмигаль мобілізаціявійна
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