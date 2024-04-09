Шмигаль доручив зробити справедливу систему бронювання: щоб не було спекуляцій

Прем′єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 9 квітня доручив розробити оновлену і більш справедливу постанову про бронювання та визначити перелік об′єктів критичної інфраструктури.

Джерело: Шмигаль на засіданні уряду

Пряма мова Шмигаля: "Одночасно маємо розуміння, що ефективна оборона – це синергія зусиль фронту і тилу. Наші військові захищають Україну на передовій, але для їх забезпечення потрібна працююча економіка та інфраструктура".

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Деталі: За його словами, одним із ключових питань в цьому напрямку є справедливе і раціональне бронювання військовозобов’язаних. Працівників підприємств, які дійсно критично важливі. "Тут не має бути жодних спекуляцій і маніпуляцій", - підкреслив він.

Пряма мова Шмигаля: "Тому даю доручення профільним міністерствам найближчим часом внести оновлену, більш справедливу постанову про бронювання та визначити вичерпний перелік об’єктів та підприємств критичної інфраструктури".

Більше деталей: Прем′єр наголосив, що потрібні чіткі та зрозумілі критерії, щоб ні у військових, ні у суспільства не виникало жодних питань, чому ті чи інші люди є заброньованими в Україні.

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