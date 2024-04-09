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Окупанти вдарили авіабомбами по центру Харкова: троє людей постраждали

Анастасія ПроцВівторок, 9 квітня 2024, 15:11
Окупанти вдарили авіабомбами по центру Харкова: троє людей постраждали
Ілюстративне фото: Getty Images

9 квітня російські війська двічі влучили по центру Харкова, через атаку постраждали двоє чоловіків та одна жінка.

Джерело: мер Харкова Ігор Терехов, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Пряма мова: "Два прильоти по центральній частині міста. Попередньо - КАБи. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється". 

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Деталі: Пізніше Терехов написав, що внаслідок російського удару по місту постраждали троє людей, але пошук поранених триває.

Оновлено: о 16:57 голова Харківської ОВА повідомив, що через атаку Росії травмовані двоє чоловіків та одна жінка. 

Пряма мова Синєгубова: "31-річний чоловік та 33-річна жінка з осколковими пораненнями та вибуховими травмами госпіталізовані до медзакладу. Чоловіку 55 років надана допомога на місці". 

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Теми: ХарківобстрілРосіявійна
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