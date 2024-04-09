"Українська правда" запускає фірмовий мерч для 500 нових читачів Клубу УП

Головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва разом з керівником департаменту журналістських розслідувань "Української правди" Михайлом Ткачем та виконавчим директором Андрієм Боборикіним

"Українська правда" до Дня народження залучає нових читачів Клубу УП. Це дозволить редакційній команді продовжувати робити якісні новини, аналітичні матеріали, репортажі з фронту та закордонні журналістські розслідування.

Севгіль Мусаєва, головна редакторка "Української правди": "Підтримувати незалежну журналістику – вибір вільного українця. Нам потрібні 500 нових читачів Клубу УП, які вірять у незалежну журналістику. Вони долучаються до спільноти Клубу і отримають можливість наживо спілкуватись з нашими журналістами, пропонувати теми та формувати контент найповажнішого онлайн-медіа України".

Воєнна кореспондентка Ольга Кириленко та політичний оглядач Роман Романюк

Важливо, що весь текстовий та відео контент УП є та залишатиметься відкритим, без обмежень, paywall чи інших типів підписки. Стала підтримка роботи редакції – це свідоме рішення відповідальних читачів-однодумців, які хочуть впливати на долю країни та медіа.

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Отримати брендову футболку з фірмовим лого - Дон Кіхотом - зможуть перші 500 нових читачів Клубу, які оформлять річну підписку від 2500 гривень.

За річну підписку від 1000 грн читач Клубу отримає ексклюзивний пін з Дон Кіхотом.

ВІДЕО ДНЯ

Ексклюзивний пін "Дон Кіхот"

Авторський малюнок Дон Кіхота, який є символом УП від дня заснування редакції, створив відомий український художник Сергій Майдуков. Дон Кіхот є уособленням віри команди УП у справедливість та відстоювання правди. Футболки розроблені в колаборації з провідним українським брендом Syndicate.

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