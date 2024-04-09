На Харківщині на кордоні з РФ будують фортифікації

Президент Володимир Зеленський у Харківській області ознайомився з процесом зведення оборонних споруд та укріплень поблизу кордону з Росією.

Джерело: Офіс президента

Пряма мова Зеленського: "Харківська область – це дуже важливий напрямок. Ми маємо бути підготовлені. А росіяни мають бачити, що ми готові оборонятися. І щоб наші люди розуміли, що Україна підготувалася, якщо ворог спробує наступати".

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Деталі: Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що фортифікації складаються з розгалуженої системи траншей, бліндажів та інших видів укриттів.

У регіоні облаштовують загороджувальні рубежі: бетонні піраміди, "зуби дракона", протитанкові рови.

В ОП зазначили, що проєкт із будівництва фортифікаційних споруд розробило Міноборони, урахувавши досвід бійців на першій лінії захисту.

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Крім того, Зеленський заслухав доповідь військових на Харківщині: "Захист регіону, ситуація з ППО та наші можливості знищувати російські ракети й дрони, захист від авіабомб.

Також він відзначив воїнів, які проявили себе в захисті України та українців.