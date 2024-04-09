Німецька міністерка закликала світ прискоритись щодо Patriot: "РФ стирає Харків на порох"
Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок сподівається на ясність щодо того, хто може надати Україні додаткові засоби ППО до зустрічі міністрів закордонних справ G7.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на n-tv
Деталі: Росія хоче "розбомбити Харків на порох", заявила Бербок у Берліні. Тому, за її словами, західні країни повинні робити більше.
"На жаль, запаси наших власних систем Patriot зараз майже вичерпані", – додала вона.
За її словами, потрібен огляд усіх систем Patriot в Європі і світі, щоб зрозуміти, звідки щось можна швидко доставити в Україну.
"Я сподіваюся, що ми зможемо надати додаткову інформацію публічно на зустрічі міністрів закордонних справ G7", – каже Бербок.
Міністри закордонних справ G7 зустрічатимуться 19 квітня на італійському острові Капрі.
Передісторія:
- Посилення української ППО було однією з ключових тем розмов із партерами очільника МЗС України Дмитра Кулеби під час його поїздки на поля міністерської зустрічі НАТО у Брюсселі минулого тижня.
- Як заявив 4 квітня генсек НАТО, деякі союзники НАТО вже пообіцяли пошукати системи ППО для України. У тому числі відомо, що американський держсекретар вжив негайних дій після запиту України на додаткові Patriot.