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Німецька міністерка закликала світ прискоритись щодо Patriot: "РФ стирає Харків на порох"

Іванна Костіна, Валентина РоманенкоВівторок, 9 квітня 2024, 15:44
Німецька міністерка закликала світ прискоритись щодо Patriot: РФ стирає Харків на порох
наслідки обстрілів Харкова. фото з Telegram президента Зеленського

Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок сподівається на ясність щодо того, хто може надати Україні додаткові засоби ППО до зустрічі міністрів закордонних справ G7.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на n-tv

Деталі: Росія хоче "розбомбити Харків на порох", заявила Бербок у Берліні. Тому, за її словами, західні країни повинні робити більше.

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"На жаль, запаси наших власних систем Patriot зараз майже вичерпані", – додала вона.

За її словами, потрібен огляд усіх систем Patriot в Європі і світі, щоб зрозуміти, звідки щось можна швидко доставити в Україну.

"Я сподіваюся, що ми зможемо надати додаткову інформацію публічно на зустрічі міністрів закордонних справ G7", – каже Бербок.

ВІДЕО ДНЯ

Міністри закордонних справ G7 зустрічатимуться 19 квітня на італійському острові Капрі.

Передісторія:

Теми: PatriotНімеччинадопомога Українівійна
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