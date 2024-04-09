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Боррель: Над Європою нависає війна, треба більше інвестицій в оборону

Христина Бондарєва, Олександр ШумілінВівторок, 9 квітня 2024, 15:54
Боррель: Над Європою нависає війна, треба більше інвестицій в оборону
Фото: Getty Images

Повномасштабний конфлікт у Європі більше не є фантазією, тому європейці повинні знайти нові способи, щоб профінансувати підготовку до потенційно ширшої війни на континенті.

Джерело: "Європейська правда"; видання Euractiv, яке наводить слова дипломата ЄС Жозепа Борреля

Деталі: Коментарі Борреля з’явилися після того, як кілька європейських військових та політичних лідерів нещодавно попередили, що Росія потенційно може розпалити конфлікт із НАТО в найближче десятиліття.

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"Над нами, безсумнівно, нависає війна… і звичайна війна високої інтенсивності в Європі більше не є фантазією", – сказав Боррель у промові на економічному форумі в Брюсселі.

Він додав, що Росія загрожує Європі своєю війною в Україні та гібридними атаками на країни ЄС.

"Вона (війна) почнеться не завтра, але ми не можемо заперечувати реальність", – сказав Боррель у своїх найбільш відвертих коментарях на сьогодні. Він закликав до пошуку нових шляхів збільшення інвестицій в оборону.

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"Нам потрібен новий механізм міжурядового фінансування... який можна порівняти з тим, що ми створили під час фінансової кризи", – зауважив Боррель.

Головний дипломат ЄС також згадав про все більший страх серед європейців через можливе повернення до влади колишнього президента США Дональда Трампа, який погрожував не захищати тих союзників НАТО в Європі, які не витрачають достатньо на оборону.

"Парасолька США, на яку ми покладалися з часів холодної війни, може бути відкритою не весь час. Можливо, залежно від того, хто керує Вашингтоном, ми не можемо покладатися на захист Америки", – сказав Боррель.

Нагадаємо, в лютому президент Франції Емманюель Макрон попередив, що дії Москви в останні тижні свідчать про те, що Росія може атакувати країни НАТО в найближчі кілька років.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив у січні, що Альянс повинен готуватися до нападу Росії на країну НАТО протягом 5-8 років.

Головнокомандувач Збройних сил Швеції Мікаель Бюден та міністр цивільної оборони Карл-Оскар Болін заявили, що усі громадяни країни мають бути готовими до війни.

Теми: війнаЄвропа
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