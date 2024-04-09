Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Чехії засудили прокремлівську дезінформаторку: закликала до "деукраїнізації"

Христина Бондарєва, Валентина РоманенкоВівторок, 9 квітня 2024, 16:26
У Чехії засудили прокремлівську дезінформаторку: закликала до деукраїнізації
Нела Ліскова фото: Alexandr Satinsky

Окружний суд Острави засудив до випробувального терміну активістку-дезінформаторку Нелу Ліскову за численні наклепницькі заяви, у тому числі за заклик до "деукраїнізації" Чехії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Czech Radio

Деталі: Чеська поліція розпочала розслідування публікації Ліскової у мережі Twitter (X), на яку звернув увагу колишній міністр культури Даніель Герман, у червні 2023 року. 

Реклама:

9 квітня суд засудив жінку, яка також закликала в соцмережі X до "деукраїнізації та денацифікації Чехії", до восьми місяців ув'язнення умовно з відстрочкою на два роки. Суд також зобов’язав її видалити вміст свого облікового запису в соцмережі. 

Справа, яку розглядав суд, стосувалася розпалювання ненависті.

В останні роки Ліскова публікувала в соціальних мережах маніпулятивні пости про мусульман, сексуальні меншини і членів Чеської піратської партії.

ВІДЕО ДНЯ

Вона також поширювала наклепницькі заяви на адресу депутатки парламенту від Піратської партії Чехії Ольги Ріхтерової та президента України Володимира Зеленського, а також біженців.

Зокрема, Ліскова опублікувала твіт із фото Зеленського з таким текстом: "Сподіваюся, усі, хто підтримують цього нацистського монстра і його послідовників, будуть притягнені до відповідальності. Нашим завданням буде деукраїнізація і денацифікація Чеської Республіки". 

Вирок ще не є остаточним, Ліскова подала апеляцію безпосередньо у залі суду.

Раніше в Чехії Нела Ліскова очолювала так зване "Представництво Донецької народної республіки" та називала себе "почесним консулом ДНР". 

У 2017 році за рішенням суду це товариство було ліквідоване як незаконна діяльність.

У минулому Ліскова також неодноразово займалася поширенням дезінформації в соціальних мережах, наприклад, про вакцинацію в період пандемії та міграційну кризу.

Теми: Чехія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський підписав закон про зміни умов мобілізації

Помер письменник і громадський діяч Дмитро Капранов

Франція вирішила запросити РФ на ювілей висадки союзників у Нормандії – ЗМІ

Китай хоче мирної конференції для врегулювання війни, але за спільної участі Росії і України

На війні загинув мер Лебедина Сумської області Бакликов

фотоУ Копенгагені масштабна пожежа охопила будівлю історичної біржі

Усі новини...
Чехія
Чехія планує вислати з країни впливового представника російської діаспори – ЗМІ
Коштів на передачу чеських снарядів Україні все ще бракує – міноборони Естонії
Прем’єр Чехії про розкриття проросійських мереж упливу: Це тільки початок
Останні новини
18:17
Путіну і Зеленському в Молдові довіряють однаково - опитування
18:11
Спорт, ймовірно, зменшує кількість стресу: це відображається на здоров'ї серця та психіці
18:02
У Франції кажуть, що дійсно покличуть РФ на річницю висадки в Нормандії, але не Путіна
18:00
У МВФ очікують зростання ВВП України цьогоріч на 3,2%
17:50
Корнієнко: Чутки, що деякі нардепи хочуть скласти мандат, є, але заяв немає
17:41
Україні відомо про насильницькі зникнення 2 тисяч літніх людей – представник ГУР
17:27
НАБУ оголосило в розшук Гладковського-старшого
17:15
Ексдружина Боголюбова намагається відсудити у ПриватБанку понад 700 мільйонів
17:10
"Дискримінує жінок": у Британії рентгенологи виступили проти оподаткування бюстгальтерів
17:06
Росіяни з лівого берега б'ють по Херсону – МВА
Усі новини...
Реклама: