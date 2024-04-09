В Мінкульті назвали кількість заброньованих працівників культури та медіа

Наразі за поданням Міністерства культури та інформполітики статус заброньованих по всій країні мають 1150 працівників сфери культури та трохи більше 700 працівників медіа.

Джерело: повідомлення МКІП

Дослівно: "Станом на сьогодні за поданням МКІП статус заброньованих по всій країні отримали лише 1150 працівників сфери культури та трохи більше 700 медійників".

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Деталі: В Міністерстві наголосили, що після отримання статусу критично важливого заклад надає список військовозобов’язаних, які пропонуються до бронювання на період воєнного стану.

"Кількість таких осіб не може перевищувати 50% від загальної кількості військовозобовʼязаних працівників підприємства", - сказано у повідомленні. Після цього матеріали щодо бронювання направляються для погодження до Генерального штабу ЗСУ, але остаточне рішення про бронювання по кожній окремій особі приймає Мінекономіки.

В МКІП наголосили, що "від дати прийняття Порядку бронювання понад рік тому, він не зазнав жодних змін".

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"Можливо не зовсім правильно називати заклади культури критично важливими для функціонування економіки підприємствами. Правильно було б їх назвати критично важливими для нашого життя, духовної стійкості та опору", - заявили у міністерстві.

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