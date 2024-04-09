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В Мінкульті назвали кількість заброньованих працівників культури та медіа

Олександр ШумілінВівторок, 9 квітня 2024, 17:05
В Мінкульті назвали кількість заброньованих працівників культури та медіа
Фото: МКІП

Наразі за поданням Міністерства культури та інформполітики статус заброньованих по всій країні мають 1150 працівників сфери культури та трохи більше 700 працівників медіа.

Джерело: повідомлення МКІП

Дослівно: "Станом на сьогодні за поданням МКІП статус заброньованих по всій країні отримали лише 1150 працівників сфери культури та трохи більше 700 медійників".

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Деталі: В Міністерстві наголосили, що після отримання статусу критично важливого заклад надає список військовозобов’язаних, які пропонуються до бронювання на період воєнного стану.

"Кількість таких осіб не може перевищувати 50% від загальної кількості військовозобовʼязаних працівників підприємства", - сказано у повідомленні. Після цього матеріали щодо бронювання направляються для погодження до Генерального штабу ЗСУ, але остаточне рішення про бронювання по кожній окремій особі приймає Мінекономіки.

В МКІП наголосили, що "від дати прийняття Порядку бронювання понад рік тому, він не зазнав жодних змін".

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"Можливо не зовсім правильно називати заклади культури критично важливими для функціонування економіки підприємствами. Правильно було б їх  назвати критично важливими для нашого життя, духовної стійкості та опору", - заявили у міністерстві.

Передісторія:

  • У понеділок стало відомо, що у Міністерстві культури каналам, які беруть участь у телемарафоні "Єдині новини", підтвердили статус критично важливих для функціонування економіки й забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.
  • Також Мінкульт підтвердив такий статус українським циркам.
  • Пізніше виконувач обов'язків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв заявив, що хейт навколо теми бронювання працівників сфери культури та медіа — прояв неповаги до тих, хто чесно та якісно виконує свою роботу.

Теми: культуравійна
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