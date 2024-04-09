Мустанг за донат 300 гривень. Звернення Михайла Ткача
Вівторок, 9 квітня 2024, 18:35
Доброго дня!
У рамках цього розіграшу потрібно зібрати 10 мільйонів, 7 вже зібрано. Тому залишається зібрати зовсім небагато для того, щоб дізнатись нового власника мустанга та придбати:
- Вантажівки для Вовків Да Вінчі
Реклама:
- РЕБи на медеваки
- Ударні дрони
Умови розіграшу авто:
ВІДЕО ДНЯ
- Донат лише 300 грн на банку monobank.ua - Номер картки банки 5375 4112 1618 2167
- Якщо донат не з карти моно, обов'язково вкажіть номер телефону та ПІП в коментарях до платежу.
- PayPal: oksi.tuzyak@gmail.com
Дякую!
Все буде Україна!