Мустанг за донат 300 гривень. Звернення Михайла Ткача

Доброго дня!

У рамках цього розіграшу потрібно зібрати 10 мільйонів, 7 вже зібрано. Тому залишається зібрати зовсім небагато для того, щоб дізнатись нового власника мустанга та придбати:

- Вантажівки для Вовків Да Вінчі

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- РЕБи на медеваки

- Ударні дрони

Умови розіграшу авто:

ВІДЕО ДНЯ

- Донат лише 300 грн на банку monobank.ua - Номер картки банки 5375 4112 1618 2167

- Якщо донат не з карти моно, обов'язково вкажіть номер телефону та ПІП в коментарях до платежу.

- PayPal: oksi.tuzyak@gmail.com

Дякую!

Все буде Україна!