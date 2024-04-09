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Мустанг за донат 300 гривень. Звернення Михайла Ткача

Михайло ТкачВівторок, 9 квітня 2024, 18:35

Доброго дня! 

У рамках цього розіграшу потрібно зібрати 10 мільйонів, 7 вже зібрано. Тому залишається зібрати зовсім небагато для того, щоб дізнатись нового власника мустанга та придбати: 

- Вантажівки для Вовків Да Вінчі 

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- РЕБи на медеваки 

- Ударні дрони 

Умови розіграшу авто:

ВІДЕО ДНЯ

 - Донат лише 300 грн на банку monobank.ua - Номер картки банки 5375 4112 1618 2167 

- Якщо донат не з карти моно, обов'язково вкажіть номер телефону та ПІП в коментарях до платежу.

 - PayPal: oksi.tuzyak@gmail.com 

Дякую! 

Все буде Україна! 

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