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У НАТО вважають, що більшість російських танків в останні місяці Україна знищила FPV-дронами

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникВівторок, 9 квітня 2024, 19:44
У НАТО вважають, що більшість російських танків в останні місяці Україна знищила FPV-дронами
Ілюстративне фото FPV-дрона - Getty Images

Понад дві третини російських танків за останні два місяці українські військові знищили FPV-дронами. Представник НАТО зазначає, що це свідчить про все більше покладання Києва на безпілотники.

Джерело: видання Foreign Policy з посиланням на офіційного представника НАТО, пише "Європейська правда"

Деталі: Як ідеться в матеріалі, FPV-дрони, які використовують у ЗСУ, мають невисоку ефективність. Вони оснащені дешевими камерами, що ускладнює прицілювання вночі або в хмарну погоду, і часто несуть саморобні боєприпаси, які іноді вибухають посеред польоту або взагалі не спрацьовують.

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Аналітики, яких опитав Foreign Policy, вважають, що атаки FPV-дронів на російські танки мають неоднозначні результати.

Старший науковий співробітник Євразійської програми Інституту зовнішньополітичних досліджень Роб Лі стверджує, що загальна точність FPV-безпілотників становить менше 50%, а в деяких випадках для знищення танка потрібно 10 або більше дронів.

Водночас, зазначає Лі, у Росії закінчуються бронемашини й танки, тож за збереження нинішньої динаміки на полі бою Москва може втратити чисельну перевагу в танках і ускладнити собі проведення наступальних операцій у майбутньому.

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"Проблема в тому, що Росія отримує багато живої сили", – підкреслює аналітик.

Нагадаємо, на початку року розвідка Великої Британії проаналізувала вплив FPV-дронів на ситуацію на лівобережжі Херсонської області, а також пояснила, чому російським окупантам важко їм протидіяти.

Теми: НАТОбезпілотники
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