На двох напрямках за добу росіяни здійснили більше 40 атак – Генштаб ЗСУ

Від початку доби 9 квітня українські війська відбили сумарно більше 40 атак на Бахмутському і Новопавлівському напрямку.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "Протягом доби зафіксовано 66 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 7 ракетних та 73 авіаційних удари, здійснив 81 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах".

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Деталі: В Генштабі повідомляють, що найбільше атак окупантів українські воїни відбили на Бахмутському напрямку. "На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 25 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Роздолівка, Часів Яр, Новий, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення", - йдеться у повідомленні.

Також на Новопавлівському напрямку вдалося відбити 20 атак ворога.

"На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, східніше Водяного, Урожайне де ворог, за підтримки авіації, 20 разів намагався прорвати оборону наших військ", - повідомили в Генштабі.

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На Куп’янському напрямку відбито 2 атаки, на Лиманському – 3 атаки, на Авдіївському – 6 атак, на Оріхівському – 3 атаки.

На лівому березі Херсонщини російські війська протягом доби здійснили 1 атаку на позиції українських військ в районі населеного пункту Кринки.