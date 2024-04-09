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ЗСУ знищили "Град", з якого росіяни обстрілювали Очаків

Тетяна ОлійникВівторок, 9 квітня 2024, 21:04
ЗСУ знищили Град, з якого росіяни обстрілювали Очаків
Скриншот з відео ВМС ЗС України

Українські війська знищили переносну реактивну пускову установку "Град-П" та склад боєприпасів, якими російські війська обстрілювали місто Очаків Миколаївської області.

Джерело: Військово-морські сили Збройних сил України у Facebook

Дослівно: "Знищення захисниками Очакова за допомогою FPV-дронів переносної реактивної пускової установки "Град-П" разом з особовим складом та складом боєприпасів, якими росіяни обстрілювали місто Очаків".

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Теми: втрати у війнівійна
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