ЗСУ знищили "Град", з якого росіяни обстрілювали Очаків
Вівторок, 9 квітня 2024, 21:04
Українські війська знищили переносну реактивну пускову установку "Град-П" та склад боєприпасів, якими російські війська обстрілювали місто Очаків Миколаївської області.
Джерело: Військово-морські сили Збройних сил України у Facebook
Дослівно: "Знищення захисниками Очакова за допомогою FPV-дронів переносної реактивної пускової установки "Град-П" разом з особовим складом та складом боєприпасів, якими росіяни обстрілювали місто Очаків".
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