МЗС закликало світову спільноту унеможливити загрозу на ЗАЕС

Міністерство закордонних справ 9 квітня оприлюднило заяву щодо чергових російських провокацій на ЗАЕС.

Джерело: заява на сайті МЗС

Дослівно: "Захоплення, мілітаризація та триваюча окупація Росією ЗАЕС створює безпрецедентні загрози для ядерної безпеки не лише України, але і всієї Європи та світу.

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Протягом незаконного перебування на станції, російські окупанти грубо порушили міжнародне право та норми і стандарти ядерної і радіаційної безпеки, включно з основоположними принципами МАГАТЕ щодо ядерної безпеки і захищеності".

Деталі: У відомстві наполягають на тому, що ЗАЕС має бути повернута під контроль її законного власника, України, а Росія має понести відповідальність за всі скоєні злочини.

Дослівно: "Звертаємося до всіх держав і міжнародних організацій, експертів і медіа з закликом зайняти тверду позицію з метою нейтралізації загроз ядерній безпеці, створених Росією на ЗАЕС, та унеможливлення реалізації агресором злочинних сценаріїв у подальшому.

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Росія припинить маніпуляції лише тоді, коли побачить, що світова спільнота рішуче відкидає будь-які спроби ввести себе в оману і безкомпромісно відстоює дотримання міжнародного права".

Деталі: У міністерстві закликали всі держави та міжнародні організації, які цінують норми і принципи ядерної безпеки, рішуче засудити російські провокації на ЗАЕС та посилити санкційний тиск на Росію.

Що передувало: Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) 9 квітня повідомило про атаку безпілотників на навчальний центр окупованої росіянами Запорізької атомної станції (ЗАЕС), розміщений на її майданчику.

У ГУР зазначили, що російські окупаційні війська 9 квітня вчергове зімітували удар по Запорізькій атомній електростанції за допомогою дронів.