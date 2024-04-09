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Комітет ВР завершив розгляд законопроєкту про мобілізацію

Ангеліна СтрашкуличВівторок, 9 квітня 2024, 22:44
Комітет ВР завершив розгляд законопроєкту про мобілізацію
ФОТО: GETTY IMAGES

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки завершив напрацювання до другого читання законопроєкту про мобілізацію. Документ готовий до розгляду в залі парламенту.

Джерело: секретар оборонного Комітету ВР Роман Костенко (фракція "Голос")

Пряма мова: "Щойно рекомендували Верховній Раді ухвалити законопроєкт про мобілізацію в другому читанні. 13 членів комітету проголосували за, 5 – утрималися".

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Деталі: За результатами напрацювання законопроєкт суттєво змінився, порівняно з початковою редакцією.

"Українська правда" має в розпорядженні висновок комітету щодо другого читання законопроєкту, тому публікує деякі положення.

  • Громадяни, які перебувають на військовому обліку, в добровільному порядку можуть зареєструвати електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного чи резервіста. Це право, а не обов‘язок. 
  • Під час проведення мобілізації чоловіки віком від 18 до 60 років зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ і предʼявляти його на вимогу представника ТЦК або поліцейського. Процес перевірки документів може фіксуватися на камеру або телефон. У прикордонній смузі і на пунктах пропуску через державний кордон військово-обліковий документ може вимагати предʼявити прикордонник. 
  • Отримати документи в закордонних дипломатичних установах України військовозобов'язані віком від 18 до 60 років зможуть тільки за наявності в них військово-облікових документів. 
  • Паспорт і закордонний паспорт військовозобов'язані також зможуть оформити, якщо матимуть при собі військово-облікові документи.           
  • Для ухилянтів від мобілізації передбачається покарання у вигляді тимчасового обмеження на керування транспортними засобами – за рішенням суду.
  • Замість строкової планується запровадити базову військову службу. Її проходитимуть громадяни від 18 до 25 років. Вони зможуть самостійно обрати період проходження служби до досягнення 24-річного віку. 
  • Обовʼязкової мобілізації жінок не планується. Вони підлягають взяттю на військовий облік, якщо придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком і здобули медичну або фармацевтичну освіти. жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу під час воєнного стану в добровільному порядку. 

На прохання військового керівництва і урядовців Комітет ВР з питань нацбезпеки, оборони і розвідки ухвалив рішення виключити із законопроєкту положення щодо демобілізації та ротації військовослужбовців. 

ВІДЕО ДНЯ

Право на звільнення з військової служби залишатиметься за військовими, звільненими з полону. Якщо звільнений із полону військовослужбовець висловить бажання залишитися на службі, він матиме право на додаткову відпустку в кількості 90 днів.

Наголошуємо, що остаточне рішення щодо законопроєкту народні депутати ухвалюватимуть під час голосування в залі парламенту. Тому деякі з вищезазначених положень можуть змінитися у фінальній версії законодавчої ініціативи.

Верховна Рада розпочне розгляд проєкту закону в другому читанні в залі парламенту 10 квітня.

Передісторія:

Теми: мобілізаціязаконодавство
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